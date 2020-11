Patru orase si doua comune din Alba intra in scenariul restrictiilor de circulatie pe perioada noptii. Se va iesi din casa doar cu declaratie

La Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir si in comunele Ciugud si Cricau, unde traiesc aproximativ 160.000 de persoane, incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit 6 si chiar 8 cazuri la mia de locuitori. Pana in 2 noiembrie, cea mai mare incidenta a cazurilor noi era la Alba Iulia - 7.46, urmata de Sebes - 7.02, Cugir - 6.96 si Blaj - 6.40. Comuna Ciugud avea o rata de 8.56, iar la Cricau s-a ajuns la 7.44 la mia de locuitori.Restrictiile se vor aplica timp de doua spatamani, incepand de vineri, 6 noiembrie. Se va putea circula doar cu declaratie pe propria raspundere sau adeverinta eliberata de angajator.Tranzitarea localitatilor este permisa, fara drept de a se stationa. Se va restrictiona si accesul clientilor in mall-uri, supermarketuri si alte spatii comerciale astfel incat sa se asigure o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare client. De asemenea, mijloacele de transport in comun vor circula incarcate la 50% din capacitate.Principalele prevederi ale Hotararii CJSU Alba:- La nivelul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir, Ciugud si Cricau, unde rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS-COV-2 este de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic, in intervalul orar 23.00-05.00 circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv deplasarea intre locuinta/gopsodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale, atunci cand activitatea profesionala este esentiala si nu poate fi amanata sau desfasurata de la distanta;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori deces al unui membru de familie;e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice;f) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;h) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.- Pentru verificarea motivului deplasarii persoanelor prevazute la art.1:a) angajatii prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator;b) persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil;c) pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la lit. a si b, se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.- Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura. Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.- Se permite tranzitarea U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir, Ciugud si Cricau, in intervalul orar 23.00-05.00, de catre persoanele care nu au domiciliul/resedinta in aceste localitati, fiind interzisa stationarea acestora.- Se restrictioneaza accesul persoanelor in interiorul centrelor comerciale de tip supermarket, hypermarket, mall-uri etc, amplasate la nivelul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebes si Cugir, astfel incat fiecarei persoane sa ii fie alocata o suprafata de minim 4 mp din suprafata utila a spatiului comercial.(2) Operatorii economici de la aliniatul (1) sunt obligati sa calculeze si sa afiseze la loc vizibil, la intrarea in spatiul comercial numarul maxim de persoane care este permis in acelasi timp in interiorul unitatii si sa organizeze cu personal propriu limitarea accesului.- La niveul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir, Ciugud si Cricau, se limiteaza numarul de calatori din mijloacele de transport in comun, la maxim 50% din capacitatea autorizata de transport, cu respectarea regulilor de distantare sociala.- La niveul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir, Ciugud si Cricau, organizarea activitatii in unitatile de productie, in asa mod incat sa fie respectata o distantare fizica si orara la intrarea si iesirea din tura, astfel sa se evite aglomerarile la intrarea si iesirea de pe platformele industriale.- Masurile stabilite in prezenta hotarare, intra in vigoare incepand cu data de 06.11.2020, ora 05.00 si sunt valabile pentru o perioada de 14 zile sau pana la diminuarea semnificativa a riscului, rezultat din Analizele de risc intocmite de catre DSP Alba pentru fiecare U.A.T.