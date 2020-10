Se inchide circulatia pe sectoarele de munte de pe Transfagarasan si Transalpina

"Conform Normativului AND 615-2020 privind circulatia rutiera pe drumurile montane DN7C (Transfagarasan) si DN67C (Transalpina), incepand de marti, 20.10.2020, circulatia rutiera va fi inchisa pentru toate categoriile de autovehicule pe anumite sectoare ale drumurilor mentionate anterior, dupa cum urmeaza: DN 7C, intre km 104+000 (Piscu Negru) si km 130+800 (Cabana Balea Cascada), DN 67C, intre km 34+800 (Ranca) si km 79+200 (Curpat)", se mentioneaza intr-un comunicat al CNAIR remis, vineri, Agerpres.Reprezentantii companiei precizeaza ca masura inchiderii circulatiei rutiere pe aceste sectoare de drum a fost luata pentru siguranta participantilor la trafic , avand in vedere fenomenele meteorologice imprevizibile ce pot aparea in orice moment in aceste zone.