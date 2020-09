VIDEO CNAIR a deschis circulatia pe 7,3 km de drum national din varianta de ocolire a Bacaului

Sectorul de drum care a fost deschis circulatiei rutiere este la profil de drum national si are o lungime de 7,366 km."CNAIR a deschis traficul rutier pe Obiectul 3 al Variantei de Ocolire Bacau, legatura rutiera de la sud de Bacau intre DN 2 si DN 11 si Giratia A din cadrul Obiectului 1", a transmis compania de drumuri Intregul obiectiv de investitie cuprinde trei obiecte, respectiv:Obiectul 1: Legatura rutiera intre sudul si nordul municipiului Bacau pe DN 2;Obiectul 2: Legatura rutiera intre DN 2 (nord Bacau) si DN 15;Obiectul 3: Legatura rutiera intre DN 2 (sud Bacau) si DN 11.Antreprenorul General este SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL. In prezent, stadiul fizic al intregului obiectiv de investitie este de 73%.Contractul a fost semnat pe 22.12.2018 si are un termen de proiectare si executie de 3 ani pentru toata centura (16,27 km de autostrada plus 14,54 km de drum national cu o banda pe sens).Segmentul DN2 Sud-DN2 Nord (care contine A7, prima autostrada din Moldova) ar putea fi gata la finalul anului 2020, daca antreprenorul va pastra constant ritmul de lucru.