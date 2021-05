Primul weekend fara masca pe litoral. Circulatie bara la bara pe Autostrada Soarelui, la iesirea din Capitala

Vineri, in jurul orei 18:00 se circula bara la bara pe Autostrada Soarelui, iar coada de masini depasea 3 kilometri la iesirea de pe Centura, scrie Digi 24 Mii de masini se indreptau catre Constanta, iar viteza medie de deplasare era de 5-10 km la ora. Coloana de masini ajungea pana la kilometrul 14 al Autostrazii Soarelui. Acolo este si cauza acestei probleme: se lucreaza la un pod si se circula pe o singura banda.Mai sunt lucrari si in zona kilometrului 65 al A2. Pe o distanta de 7 kilometri se merge, la fel, pe o singura banda.Politistii se asteapta ca foarte multi oameni sa se indrepte catre mare in acest sfarsit de saptamana. Sunt foarte multi agenti si masini de politie pe Autostrada Soarelui, iar un elicopter survoleaza traficul in permanenta.Sambata si duminica se anunta vreme placuta la mare, cu maxime de 22 de grade si fara ploi