Cum își recuperau interlopii, lăsați să plece de instanță, banii dați cu camătă: „A amenințat-o pe soția cu o sticlă benzină afirmând că a venit să îi dea foc”

„Dă bine cu briceagul în gât”

Interlopii, lăsați să plece de instanță

Astfel, potrivit documentului, o familie din Buzău a împrumutat de la grupare 6000 de euro și i s-a cerut o camătă lunară de 1000 de euro. Cum nu au putut să restituie împrumutul, procurorii susțin că interlopii ar fi recurs al amenințări cu violența.”Inculpatul …. a amenințat-o pe soția sa cu acte de violență, arătându-i o sticlă cu benzină pe care o avea în mână și afirmând că a venit să îi dea foc. Acesta a solicitat suma de 16.000 euro (sau cel puţin 14.000 euro), continuând amenințările cu moartea la adresa familiei sale, adresate atât personal, cât și prin intermediul unuia dintre bărbații care îl însoțeau (…)Amploarea amenințărilor exercitate la data de 02.11.2018 de inculpatul …. zis …. asupra familiei victimei … rezultă și din declarația persoanei vătămate …., care le-a perceput în mod direct, creându-i o stare accentuată de temere.Aceasta a precizat că în ziua respectivă, în jurul orei 15:00, la magazinul S.C. … S.R.L., pe care îl și administrează, a venit inculpatul …, împreună cu un bărbat căruia i se spune … Primul i-a transmis să-l anunțe pe soțul său că „au venit băieții de la București, de la care a împrumutat bani, pentru a discuta”.În jurul orei 18:00, inculpatul … a revenit la magazin, fiind însoțit de aproximativ 6-7 persoane de etnie rromă, pe una dintre acestea recunoscând-o ulterior ca fiind inculpatul … zis ….. Acesta i-a spus că soţul său îi datorează suma de 14.000 euro și a afirmat că au venit pregătiţi să le dea foc, îndemnându-l pe unul dintre bărbaţii care îl însoţeau să îi arate bidoanele în care se afla combustibil. Inculpatul … i-a adresat și alte amenințări cu moartea, care i-au creat o puternică stare de temere”, susțin procurorii în referatul transmis instanței.Într-un alt caz, un dezvoltator imobiliar afăcut plângere la poliție că interlopii îi cer ”600.000 de euro, cu titlu de prezumtivă datorie pentru afaceri derulate anterior cu apropiați” ai unuia dintre ei.”În data de 08.09.2020 l-a însoțit pe inculpatul … la întâlnirea avută loc în incinta restaurantului …, situat în com. Tărtășești (…), jud. Dîmbovița, unde am fost amenințat cu acte de violență, împrejurare în care … a zis despre această persoană că este finul său și că dă bine cu briceagul în gât”, se arată în referat. După mobilizarea de forțe de miercuri dimineață, 11 august, pentru a-i prinde pe Eugen Preda, liderul clanului Luptătorii și Petre Geamănu, șeful grupării care-i poartă numele, joi, instanța nu a luat o măsură preventivă față de ei, astfel că pot să plece liniștiți acasă.Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, însă, instanța a amânat pronunțarea pe măsuri preventive pentru vineri, 13 august, la ora 15.00. Însă, ordonanțele de reținere, date de procurorii DIICOT în cazurilor celor prinși, fie au expirat, fie urmează să expire în următoarele ore”In dosarul în cauză, instanta a amanat pronuntarea pe masuri preventive pentru data de 13.08.2021, ora 15:00 în contextul în care ordonantele de retinere fie deja expiraseră sau urmau să expire in urmatoarele ore.Miercuri dimineață, procurorii DIICOT – Structura Centrală cu sprijinul SGIV au făcut percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a mai multor județe într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj.Conform unor surse din anchetă, în cursul anului 2018, după eliberarea din penitenciar , Petre Geamănu a reușit să restructureze gruparea infracțională din care făcea parte anterior și a devenit liderul grupului, detașându-se astfel față de restul membrilor, prin puterea de a lua deciziile în momentele importante.Eugen Preda este liderul Clanului Luptătorilor, grupare care face legea în Sectorul 6 al Capitalei. Gruparea este recunoscută pentru santaj, taxe de protecție și cămătarie în cartierul Militari.Sectorul 1 este dominat de clanul Geamănu, devenit celebru după ce câțiva membri i-au furat limuzina finanțatorului FCSB Gigi Becali . Liderul grupării, Sandu Geamănu, este în prezent în pușcărie. În 2014 a fost condamnat definitiv la 27 de ani de închisoare pentru omor . Acesta, împreună cu alți trei asociați, au ucis în bătaie un bătrân în 2011, de la care au furat bunuri în valoare de jumătate de milion de lei.