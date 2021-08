Ce mai fac interlopii influenceri. Lupta de MMA a lui Adrian Beleanua, amânată. Nelson Mondialu mancă slănină cu ceapă în direct pe Youtube

Nelson Mondialu se plânge că nu mai are bani

Anunțată cu surle și trâmbițe, lupta din cușca MMA dintre Adrian Corduneanu și Cătălin Băcăouanu ar fi fost amânată.”Dragi prieteni și iubitori ai sportului, am primit și răspunsul la Provocarea mea!În urma postării mele la nici 2 ore, organizatorii evenimentului au decis să amâne Gala, motivul este unul lesne de înțeles!Am avut dreptate când am spus că Organizatorii aveau deja pregătit un așa zis,,luptător,,După cum bine vedeți Adrian Cordoneanu vrea să devină celebru luptând cu amatori și nu acceptă Provocarea lansată de mine!Adriene dacă vrei să devi celebru intră în ring cu mine și să ne demonstrăm valoarea sportivă a fiecăruia!!Ps.Pentru RXF!!V-AȚI FĂCUT DE TOATĂ RUȘINEA!!!CU ASEMENEA LUPTĂTOR!!!!!Ps. LAS VEGAS ROMANIA promovați adevărații Sportivi!!!”, scrie Cătălin Băcăoanu pe pagina sa de facebook. Vineri, RXFighting , organizatorul de evenimente de tip MMA, a făcut anunțul:”Dragi fani ai sporturilor de contact, știm că ați așteptat cu mare nerăbdare super-gala RXF - eveniment susținut de Las Vegas Romania - din data de 30 august. Din cauza unor probleme de ordin tehnic, vă anunțăm faptul că am luat decizia de a AMÂNA acest eveniment, pentru data de 15 septembrie.În speranța că o să rămâneți alături de noi, zilele următoare o să revenim cu mai multe detalii legate de evenimentele și surprizele pe care vi le pregătim”.Cu o spătămână în urmă, era anuțată lupta lui Adrian Beleaua în cușca MMA , însă nu se preciza cine este adversarul. Atunci, Cătălin Băcăouanu i-a lansat provocarea de a lupta cu el . Nu a primit însă răspuns.De ceva vreme, Nelson Mondialu, a început să facă live-uri pe Youtube. Și chiar are ”provocări”.Pop Nelson Simone, zis Nelson Mondialu este un interlop clujean condamnat în urmă mai mulți ani pentru trafic de droguri are acum cazierul curat. A devenit influencer, ca mulți dintre interlopi. Pe canalele sale de socializare face live-uri când merge la piață, când mănâncă, ba chiar se plânge pe internet că acum nu prea mai are bani, însă poate ”îl ajută Dumnezeu” și își revine și atunci o să facă iar ”figuri”.Într-un alt video povestește cât de greu este să construiești o casă dacă nu ești băiat de bani gata Într-unul dintre live-uri mănâncă slănină cu salată de ceapă și le cere fanilor să dea like pentru a putea termina mâncarea.Nelson Mondialu se mândrește online cum a furat din magazine și a înșelat lumea, dar și-a format un grup foarte mare de fani, care sunt impresionați de "talentele" lui. La live -urile pe care le face pe YouTube foarte mulți oameni îi trimit donații.