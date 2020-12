CNSAS acuza un judecator de politie politica. In 1989, spiona turistii cu sonda optica: "Ora 5.30. Se trezesc, aprind luminile, merg pe rand la baie"

"Are calitatile necesare"

Faptele de vitejie

Membru al lojii masonice

Potrivit cererii de chemare in judecata adresata Curtii de Apel Bucuresti, magistratul bihorean ar fi fost recrutat de Securitatea comunista pe cand era elev la un liceu din Dej, apoi incadrat ca locotenent de Securitate la Inspectoratul Judetean Timis, Serviciul III, relateaza Europa Libera. Pe 2 martie 1981, Ovidiu Galea ar fi semnat un angajament de loialitate fata de securitatea statului, in prezenta lt.major Laurentiu Munteanu, angajat al Securitatii Dej. Documentul, completat olograf pe tipizat dactilografiat ar fi fost semnat indescifrabil de Ovidiu Galea, conform sursei citate.El ar fi primit numele conspirativ "Sorin", documentul fiind insusit pe cand era elev in clasa a XI a Liceului Industrial de Constructii Dej. Despre Galea, ofiterul de legatura Munteanu sustinea ca este "bun observator, are calitati intelectuale bune, este cinstit si discret, cu posibilitati de informare in randul elevilor si la domiciliu".Ofiterul de Securitate a mai notat in dosarul lui Galea cateva scurte caracterizari ale activitatii acestuia in retea: "colaboratorul a furnizat in mod constant informatii din mediul elevilor, dovedind interes in munca de culegere a informatiilor. Si-a adus aportul la clarificare a unor probleme de interes operativ din liceu si activiatea unor persoane aflate in atentie, pe langa care a fost dirijat.Printr-o educatie permanenta si instruire cu sarcini concrete poate fi angrenat si in rezolvarea unor actiuni mai complexe pe linie de securitate . Are calitatile necesare folosirii lui si in continuare in munca informativa", nota ofiterul Munteanu despre Ovidiu Galea.Potrivit Europa Libera, din documentele citate aflam ca in perioada 1986-1989, Ovidiu Galea "a urmat cursurile Scolii Militare de Ofiteri de Securitate Bucuresti, iar la data de 23 august 1989 i-a fost acordat gradul de locotenent si a fost incadrat ofiter operativ II la IJ Timis. Doua luni mai tarziu, tanarul locotenent spiona prin sonda optica turistii straini dintr-un hotel din oras."Raport (cu continut de transcriere T.O.), 23.10.1989, intocmit si semnat olograf de It. Galea Ovidiu, I.J. Timis Securitate, Serviciul III:"La data de 22.10.1989 in urma exploatarii mijlocului T.O. (tehnica operativa, n.D.1.) de tip S.O. (supravegherea obiectivelor prin sonde optice, n.D.I.) asupra lui Knight Oliver John Alexander in obiectivul, cam. 308, au rezultat urmatoarele aspecte:- Obiectivul se instaleaza in camera impreuna cu sotia sa, Knight Pamela. Au asupra lor doua geamantane albastre, o sacota neagra, un sac militar kaki si doi saci de dormit. Despacheteaza bagajele.- Pornesc televizorul si citesc ziarele (The Daily Telegraph). 19.50 -- Prepara cina. Folosesc un aragaz mic de voiaj cu butelie. 20.10 - 20.30 - servesc masa.- Obiectivul paraseste camera si revine la ora 22.00 (face baie). Sotia obiectivului se uita la TV.- Se dezbraca si se intind in pat, separat, si citesc.- Obiectivul stinge veioza si se culca. Sotia obiectivului citeste in continuare.- Sotia obiectivului stinge veioza si televizorul si se culca.- Intuneric.- Se trezesc, aprinzand luminile, merg pe rand la baie.- Obiectivul ia aparatul de radio si cauta un post anume, circa 5 minute. Foloseste un aparat portabil de dimensiunea 40x20x10, cu antena telescopica de aprox. 110 cm, aparat alimentat la baterii.- Pregatesc masa.- Servesc masa.- Studiaza o harta (circa 1m patrat, tiparita in strainatate)- Obiectivul manuieste din nou aparatul de radio, in scopul acordarii pe un anume post, nu reuseste si iI impacheteaza, introducandu-l in sacul militar. Consulta un cametel si noteaza ceva- Obiectivul coboara la masina cu doua valize albastre, le instaleaza in masina, apoi verifica nivelul de ulei, sterge geamurile, lampile, pregateste masina de drum. In tot acest timp sotia obiectivului citeste presa (acelasi ziar englezesc - datat 18.10.1989).- Obiectivul revine in camera, ia restul de bagaje si parasesc ambii definitiv camera, lasand lumina aprinsa si ziarele pe masa.- Parasesc parcarea hotelului si se indreapta pe bulevardul 23 August in directia Comitetului judetean de Partid (aspect observat prin fereastra camerei 307).Alte date de interes operativ nu au mai rezultat in urma exploatarii sondei optice. Pe toata perioada cat a durat supravegherea prin SO, compartimentul (interceptarea transmisiilor in eter, in special ale posturilor de radio considerate ostile regimului comunist - n.D.I.) a asigurat supravegnerea radio in banda UUS, nerezultand nici un aspect relevant.La 15 minute dupa parasirea hotelului de catre obiectiv si sotia sa s-a procedat la patrunderea in camera 308, impreuna cu It. maj Zaharia E. si mm Postiniuc Mihai, de Ia compartimentul. In momentul patrunderii nu era nimeni in hol, la lift sau in casa scarilor.Parcarea si intrarea in hotel au fost supravegheate de la fereastra camerei 307 de catre mm Ciorogariu Dorin, de la compartimentul, in scopul sesizarii unei eventuale inapoieri la hotel a obiectivului. In camera 308 au fost gasite ziarele datate 18.10.1989, Alte aspecte de interes operativ nu au rezultat.", se arata in documentele CNSAS, conform sursei citate.Europa Libera a incercat sa ia legatura cu judecatorul Galea prin intermediul sotiei. Femeia a transmis ca nu este acasa si ca va contacta jurnalistii, lucru care nu s-ar mai fi intamplat pana la publicarea articolului.Ovidiu Galea este in prezent judecator la Tribunalul Bihor si a fost membru in Marea Loja Nationala din Romania, organizatie masonica cu sediul in Bucuresti. El a fost implicat intr-un dosar DNA , pentru ca nu a declarat apartenenta la loja masonica, dar Inalta Curte l-a achitat.In perioada procesului, in timp ce era suspendat din functie a fost director de cabinet la secretarul de stat Lilla Boglarka Debelka, sefa Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni din Guvernul PSD