Dramele oamenilor care au vrut sa fuga din Romania comunista. Povestea tipografului fugar, dat in urmarire de Securitate la granitele cu Ungaria si Iugoslavia

Fuga din tara, "evaziune" in documentele Securitatii

Clujean, dat in urmarire la frontiera cu Ungaria si Iugoslavia

Agravanta, "si-a vandut autoturismul proprietate personala"

Decretul nr 100 din 3 aprilie 1950, urmat de o Hotarare a Consiliului de Ministri 1554 din 1954, erau documente care au definit "lupta impotriva dusmanului de clasa" si faptul ca acesti "dusmani" putea fi retinuti si trimisi in colonii de munca. In 1971, Decretul Consiliului de Stat nr.367 privind regimul armelor, munitiilor si materialelor si modificarea Decretului de Stat nr.678 din 1969 privind regimul de paza al frontierei de stat a Republicii, dadea dreptul granicerilor sa traga in fugari. Intre anii 1988 - 1989, fuga pe granita cu Iugoslavia era cea mai riscanta. Granicerii aveau dreptul sa traga."Frontieristii" erau pe aceasta lista neagra. Nu doar fuga, dar chiar si simpla intentia era un capat de acuzare. O agravanta o putea constitui si faptul de a avea rude in Occident. Acest fapt te transforma intr-un potential fugar. Securitatea era preocupata de "problema" si strangea informatii prin retelele de informatori despre cetateni care isi manifestau intentia de a fugi din tara. In documentele CNSAS , fuga din Republica Socialista Romania poarta denumirea de "evaziune". Se putea fugi din tara pe granita cu Ungaria - 47 de kilometri, sau cu Republica Iugoslavia - 33 de kilometri. Intre 1969 si 1989, potrivit unor date, peste 100.000 de romani au cerut azil politic in Occident. Dosarele din CNSAS pastreaza o serie de documente, de la sinteze ale Securitatii, la declaratii, fie harti, chiar si sistematizarea metodele de fuga, denunturi, pana la o adresa trimisa de seful Securitatii din Cluj inspectoratelor Mehedinti si Timis ale Ministerului de Interne. In adresa se solicita luarea de masuri pentru a se preveni trecerea ilegala a frontierei de stat de catre un tipograf din Cluj, disparut de la domiciliu. Adresa se afla in fondul documentar al CNSAS Dosar nr. 13365, vol. 10, ff 32.Documentul "Strict Secret" emis de Inspectoratul Judetean Cluj, semnat de seful Securitatii col. Ionita Nicolae, adresat inspectoratelor de militie, cerea luarea de masuri specifice de control la punctele de frontiera din raza acestora de competenta pentru "identifcarea si prevenirea trecerii frauduloase a frontierei de stat" a unui cetatean din Cluj, de profesie tipograf, "membru PCR, casatorit, care a disparut atat de la domiciliul din Cluj, cat si de la locul de munca, existand suspiciuni evidente ca ar intentiona sa treaca fraudulos frontiera pentru a ajunge in Occident, unde are o cumnata (sotia fratelui) ramasa in 1987 ilegal in RFG, si unde a cerutat plecarea defintiva in acest an fratele lui".Securitatea era informata asupra faptului ca cetateanul dat in urmarire si-ar fi manifestat "nemultumirea pentru reducerea postului sau de la locul de munca cu 1/2 norma". Mai mult, informatia potrivit careia cetatenul disparut si-ar fi facut stagiul militar la o unitate din Timisoara, dar si faptul ca acesta isi vanduse autoturismul proprietate personala, erau in masura sa conduca spre teoria incercarii de fuga din tara. "Si-a satisfacut stagiul militar in perioada 1970 -1972 la UM 01008 din Timisoara. In luna august a.c. si-a vandut si autoturismul proprietate personala. Pe raza acestor doua judete are relatii si cunostiinte. Rugam ca orice date cu privire la identificarea lui sa fie comunicate in timp util".Codul Penal al Republicii Socialiste Romania, articolul 245: inchisoare intre 6 luni si 3 aniDosarul nu pastreaza ce s-a intamplat cu tipograful disparut.Adresa este un document interesant si in ceea priveste culegerea informatiilor si faptul ca tabloul pe care Securitatea il avea despre persoana vizata era completat de informatii venind din toate mediile - locul de munca, ce spunea la locul de munca, ce comenta, ce il nemultumea, relatiile de rudeniei, rude aflate in Occident, vanzarea bunurilor. Informatiile nu se strangeau doar in mod oficial, ci si prin intermediul retelei de informatori era atat de extinsa incat pentru Securitate era usor sa stranga latul in jurul persoanei vizate.(Foto: facebook Frontieristii)In ceea ce il priveste pe tipograful fugar, daca ar fi ducem mai departe scenariul disparitiei lui, daca aceasta a fost prins in zona judetelor Timis si Mehedinti, unde, potrivit Securitatii avea relatii si cunostiinte, fie si-a pregatit fuga din timp, facand vizite de recunoastere in zona, punandu-se in legatura cu calauze, platind calauza, reusind sa fuga, sa ajunga intr-un azil, cerand azil politic, ajungand in cele din urma la rudele din Germania federala, fie a fost impuscat pierzandu-si viata, fie a fost prins, dus la postul de graniceri unde de regula acestia erau batuti, interogat, trimis la Timisoara, anchetat, trimis in instanta si condamnat.(Foto: facebook Frontieristii)Anul trimiterii documentului de urmarire a acestuia era 23 septembrie 1987. Daca a fost prins si condamnat pentru incercare de trecere frauduloasa, in functie de toate agravantele, acesta a fost condamnat in baza articolului 245 din Codul Penal de atunci si care incrimina trecerea frauduloasa pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Pana la Revolutie vor mai fi inca doi ani si trei luni. Daca a ajuns in inchisoare cu pedeapsa maxima atunci Revolutia poate l-a prins inchis, asta daca nu a iesit mai devreme prin eliberare conditionata. Daca insa a fost condamnat la minim sau mai mult, dar nu maximul pedepsei, atunci biografia lui a avut de suferit. Avand cazier, dosar de frontierist, viata lui a fost una mai complicata in ceea ce priveste gasirea unui loc de munca. Munca de tipograf excludea cazierul penal. Tipografiile erau supravegheate, asa cum de altfel, incepand cu 1983, un decret emis de Nicolae Ceausescu interzicea detinerea de masina de scris fara autorizatie. Aceasta se obtinea comunicand tipu de masina detinut plus anexa unei foii de hartie dactilografiata cu toate caracterele masinii. Lagarul comunist era sub atenta supraveghere.