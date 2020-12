Reteaua "Universitatea" a Securitatii: studenti si profesori, informatorii carora li se cerea "vigilenta sporita" in sesiune

Instruirea retelei informative pentru supravegherea studentilor

Caminele studentesti controlate de profesori si Militie

"Locuri vulnerabile" - Sala calculatoarelor, biroul de documente secrete, atelierele de multiplicat, Gradina Botanica

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca era obiectiv al Securitatii inca din 1954. In dosarul la care ne referim, legat de "vigilenta sporita" in timpul sesiunii, se mai pastreaza de asemenea si o situatie a "locurilor vulnerabile din universitate" care necesitau o atentie sporita din partea Securitatii. Locuri precum "biroul de documente", "atelierele de multiplicat" sau "Ierbarul cu colectiile de plante de la Gradina Botanica".Ordinul pentru "vigilenta sporita" in timpul sesiunii era unul "strict secret". Departamentul Securitatii Statului traseaza directiile de "asigurare controlului informativ si prevenirii oricaror actiuni necorespunzatoare".Capitolele trasate priveau "legaturile" cu factorii de conducere din centrul universitar, dar si "instruirea retelei informative", "sprijinul serviciilor de contrainformatii", sau "permanenta" din partea cadrelor didactice si activistilor din Asociatia Studentilor Comunisti in relatia si supravegherea studentilor. Directiile de control prevedeau si "organizarea de controale in complexele studensti combinate cu intensificarea actiunilor militienesti".Din simpla lectura a acestui ordin avem tabloul controlului total ca strategie in ceea ce priveste centrul universitar al UBB, in fapt, valabil pentru toate centrele universitare din Romania. In camine era frig, se facea economie la curentul electric, cantinele studentesti serveau meniuri din care carnea mai mult lipsea, cu meniuri cu ratia. Studentii erau urmariti in toate aspectele vietii lor.Reteua informativa presupunea nu doar racolarea de studenti, reteaua cuprindea si cadrele didactice si personalul administrativ. Toata lumea supraveghea pe toata lumea. Astfel, in ceea ce priveste "mentinerea unei legaturi permanente premergator si pe timpul sesiunii cu factorii de conducere din centrul universitar pentru asigurarea desfasurarii in conditii optime a tuturor activitatilor (cazare, masa, conditii de studiu si examene), cat si pentru rezolvarea altor probleme de natura organizatorica".Sursele trebuiau sa intervina pentru prevenirea "starilor de spirit" impotriva regimului.Reteaua informativa era importanta in viziunea Securitatii, astfel ca "instruirea retelei informative din randul cadrelor didactice, personalului tehnico-admnistrativ si studentilor pentru a semnala cu operativitate toate aspectele de interes si stabilirea unui sistem de legatura adecvat aveau prioritate.Atentie deosebita se va acorda folosirii surselor cu posibilitati de influenta in randul studentilor care vor fi instruite si asupra modalitatilor de a interveni pentru prevenirea unor stari de spirit si fapte necorespunzatoare. In acelasi scop vor fi folosite si cadrele didactice apropiate de organele noastre".Obsesia regimului de supraveghere era "starea de spirit" care trebuia monitorizata in toate aspectele fiind o strategie de "preventie", astfel ca orice incercare de organizare sau de scapare de sub control a unor "stari de spirit" sa fie zadarnicite.Serviciile de contrainformatii se implicau de asemenea in aceasta "operatiune" de control, asa cum se arata la punctul 3 al ordinului. "Cu sprijinul serviciilor de contrainformatii in sectoarele economice (pentru studentii seralisti) si al celorlalte securitati judetene (pentru studentii de la fara frecventa) va fi identificata si instruita reteaua informativa din randul acestor categorii de studenti pentru care se va stabili sistemul de comunicare al informatiilor urgente (post telefonic, casuta postala etc.)".Astfel, nu doar activitatile desafurate in cadrul universitatii erau controlate, dar si caminele studentesti erau sub lupa Securitatii. In aceasta "operatiune", Securitatea era ajutata de cadrele didactice, de activistii din cadrul Asociatiei Studentilor Comunisti, dar si de Militie."Prin conducerea centrelor universitare se va organiza permanenta din partea cadrelor didactice si activistilor A.S.C. pe facultati si camine. Organizarea de controale in complexele studentesti combinate cu identificarea actiunilor militienesti (patrule si controale) pentru depistarea si interventia preventiva in unele situatii necorespunzatoare, cu care sa fie informate operativ conducerea centrelor universitare si organele de partid locale". Caminele stundentesti erau ca niste cazarmi, controlul era strict. Documentul este semnat de loctiitorul sefului Directiei, colonelul Plesea Constantin.Documentul privitor la "locurile vulnerabile din universitate" datat din 17 februarie 1988 este un document "strict secret". Lista locurilor "care trebuie periodic controlate" cuprinde 6 "obiective" de supravegheat, primul fiind "sala calculatoarelor" care era, alaturi de celelalte, de "importanta deosebita"."Sala calculatoarelor de la Centrul de Calcul electronic al universitatii", iar acesta avea "4 operatori in 1-2 schimburi". Pe langa numele acestora, este trecuta si lista a inca 3 persoane care a aveau acces, un cadru didactic care era si directorul centrului, precum si seful de tura sau pesoana care era chemata in caz de interventii.Pe lista "locurilor vulnerabile" mai apar si "Biroul de documente secrete situat la et.II al Casei Universitarilor", "Sala (biroul) situat la et. II al Facultatii de Biologie - Geografie - Geologie in care sunt pastrate harti militare cu caracter secret, utilizate de geografi in studiile de teren", "Laboratoarele si depozitele cu substante toxice si inflamabile", "Ierbarul cu colectiile de plante de la Gradina Botanica", "Atelierele de multiplicat", "Laboratorul de microproductie si prototipuri".