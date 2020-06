La 30 de ani de la evenimentele din 13-15 iunie 1990, un inculpat din dosarul "Mineriadei" este membru in conducerea CNSAS: "Isi mentine PSD sustinerea pentru Cazemir Ionescu?"

"Omul care i-a adus pe mineri in Bucuresti"

"Il mai sustine PSD pe Ionescu la CNSAS?"

Care este "marea jignire"

Postarea istoricului Hodor face trimitere la declaratia presedintelui Klaus Iohannis , care declara la sfarsitul acestei saptamani ca: "Vinovatii pentru pierderile de vieti omenesti si pentru cele peste o mie de victime sunt inca necunoscuti.""Presedintele Iohannis a spus ca nu cunoastem vinovatii. Dar a spus-o pentru ca nu exista condamnari. Pentru ca Justitia nu si-a spus cuvantul. Si ea e cea obligata sa o faca. Dosarul treneaza, in ciuda declaratiilor si angajamentelor. Frustrarea e mare. Ne aducem aminte in fiecare an ca nu facem nimic. De 30 de ani. Vor mai trece inca 30? Nu stiu.Au trecut 30 de ani. Cu aceasta ocazie vreau sa ii comunic domnului presedinte Iohannis ca eu cunosc o persoana dintre acei oameni care au decis sa se intample ceea ce s-a intamplat atunci:Citat dintr-un act oficial al statului roman, rechizitoriul SPM din 12 iunie 2017 in cauza," scrie Hodor pe reteaua de socializare.Hodor, care este si functionar in cadrul Directiei Investigatii din CNSAS , face trimitere la fostul vicepresedinte CPUN, Cazemir Ionescu, care in prezent ocupa functia de membru al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, la propunerea PSD Cazemir Ionescu este trimis in judecata in dosarul "Mineriadei". Un dosar pe care Inalta Curte l-a retrimis la procurori pentru refacerea anchetei, dupa ce au devzaluit mai multe probleme procedurale, dar decizia nu este dedinitiva."Dintre cei care au organizat acum 30 de ani Mineriada, singurul care inca mai are o farama dineste domnul din citatul de mai sus, pe numele lui Cazemir Benedict Ionescu. Este insignifiant mai mica decat cea pe care o avea in 1990, dar covarsitoare ca simbol.Pentru ca domnul Cazemir Ionescu este pentru un al doilea mandat membru in Colegiul CNSAS. Se vorbeste despre jignirea memoriei victimelor. Ce jignire mai mare poate fi ca cineva acuzat desa detina o functie publica in statul roman al anului 2020? In Romania membra a UE si NATO.Astazi domnul Cazemir Ionescu, omul care a adus minerii la Bucuresti, sta pe un scaun la etajul 1 al CNSAS si voteaza trimiterea in instanta a unor persoane pentruAstazi si maine si poimaine si saptamana viitoare. Pana la sfarsitul celor 6 ani ai mandatului danslui.Cineva care a incalcat el insusi drepturile omului judeca incalcari ale drepturilor omului? De ce nu," continua Madalin Hodor.Istoricul profita de ocazie pentru a-l intreba public pe seful PSD, Marcel Ciolacu , daca partidul care l-a propus si il sustine in functie pe Cazemir Ionescu isi asuma, la 30 de ani de la Mineriada, aceasta sustinere."Il intreb public si direct. Domnul Ciolacu nu era presedintele PSD in momentul numirii si poate nu cunoaste nici detaliile dosarului Mineriadei, nici actiunile domnului Cazemir Ionescu din acele momente. Domnul Ciolacu a declarat in repetate randuri ca doreste ca PSD sa fie un partid modern, european, care sa se rupa de trecutul sau postcomunist.Tocmai in acest sens intreb: Domnule Ciolacu, cunoscand acum aceste aspecte, isi mentine PSD sustinerea pentru domnul Cazemir Ionescu in functia de membru al Colegiului CNSAS? Ma adresez direct dumneavoastra pentru ca dumneavoastra sunteti singurul care poate lua o decizie intr-un sens sau altul. Am incredere ca voi primi un raspuns," precizeaza Madalin Hodor.Potrivit istoricului, zilele acestea se repeta acea stare pe care a avut-o anul trecut, cand s-au implinit 30 de ani de Revolutie "Aceeasi constatare amara ca nu s-a facut dreptate. Si e foarte greu sa pastrezi speranta celor care o asteapta. Si dureros si nedrept. Domnul presedinte Iohannis a spus ca. Si nu are cum sa fie. Si o asteptam cu totii. Poate va mai intarzia.Dar pana atunci cred ca putem macar sa nu ii tinem in functii ale statului roman pe cei care au facut acele victime. Pentru ca asta domnule presedinte, domnule prim-ministru, domnilor parlamentari si politicieni, ziaristi, activisti si cetateni, asta este cu adevarat o mare jignire," conchide Madalin Hodor.