Peste 840.000 de persoane din etapa a II-a, programate la vaccinare pana duminica dimineata. Majoritatea sunt adulti peste 65 de ani

"In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00, pana duminica, 24 ianuarie , orele 09:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au programat 842.300 persoane din etapa a II-a de vaccinare (346.474 adulti peste 65 ani, 189.290 persoane cu afectiuni cronice si 306.536 angajati din domenii esentiale)", a transmis CNCAV. Majoritatea acestor persoane - 329.984 - s-au programat individual direct in platforma, in timp ce prin intermediul medicilor s-au programat 152.774 de persoane.Alte 96.802 de persoane s-au programat telefonic, prin Call Center, iar prin intermediul angajatorului - 262.740 de persoane din domenii esentiale.