Metodele de filaj ale Securitatii. Scriitorul Sorin Titel, "obiectivul" Tache, fotografii de filaj

Cetatenii "elemente dusmanoase" sau diplomatii puteau deveni "obiective" de filaj

Organizarea etapelor tinea cont de dispunerea ferestrelor, iesiri-intrari, strazile din jur

Filajul de pe ambele troturare, in lant sau prin incadrare

Filajul si deghizajul sau in mijloacele de transport in comun

Filajul in cazul in care "obiectivul" folosea liftul

Contrafilajul efectuat de "complicii" "obiectivului"

Tehnica de filaj

Greseli de filaj, imbracaminte prea buna, culori stridente, masini Mercedes

Fotografii de filaj - scriitorul Sorin Titel, "obiectivul "Tache"

Scriitorul Sorin Titel, "suspect de diversiune ideologica in domeniul artei"

Documentele din dosar sunt din categoria "Strict secret", intocmite de Consiliul Securitatii Statului, Inspectoratul de Securitate al Jud. Timis, Sectia XII a, si in care se arata ca obiectivele filajului erau "cetateni din R.S.R. - urmariti informativ de unitatile securitiatii statului pentru activitate dusmanoasa". Se mai arata ca, facandu-se referire la exterminarea elitelor si tuturor celor care au reprezentat vechea oranduire, exterminare realizata dupa instaurarea regimului comunist desavarsita in inchisorile comuniste prin mijloace de teroare si exterminare, ca "baza sociala a reactiunii a disparut, s-au redus posibilitatile de actiune ale elementelor dusmanoase, totusi unele elemente ostile orandurii noastre socialiste si de stat, sau inapoiate si descompuse, sunt gata sa se puna in slujba serviciilor de spionaj strain".Actiunile dusmanoase pe care "elementele dusmanoase" ar fi fost capabile sa le faca erau, potrivit Securitatii: "subminarea economiei nationale; tradare de patrie; propaganda contrarevolutionara; diversiune etc.". Pe langa simpli cetateni, pe lista obiectivelor celor care pot fi filati figurau si "elementele din cadrul reprezentantelor dimplomatiei semnalate ca desfasoara activitate de spionaj, precum si din randul celorlalti cetateni straini veniti temporar pe teritoriul patriei noastre", dar si "imobile si locuri ce intereseaza unitatile informative" - si anume reprezentantele statelor straine, domiciliul functionarilor diplomatici, domiciliul cetatenilor romani "semnalati ca desfasoara activitate dusmanoasa", "locuri de intalnire intre obiective si legaturi", "ascunzatorile", "locurile unde se pregatesc acte de diversiune sau atentate, difuzare de fituici contrarevolutionare, inscriptii etc".Activitatea de filaj presupunea organizarea etapelor, precum "studierea terenului la domiciliul si la locul sau de munca, pentru cunoasterea posibilitatilor de efectuare a filajului, atat ziua cat si seara", cum sunt orientate ferestrele, strazile din jur, cate intrari - iesiri are imobilului, directiile probabile de plecare ale obiectivului. De asemenea, "Recunoasterea obiectivului" se realiza "dupa fotografie (daca este recenta); dupa descrierea portretului vorbit; cu ajutorul ofiterului operativ care-l preda; cand a mai fost filat si este cunoscut de ofiteri".Cat priveste felul in care de desfasura filajul, "sistemul" folosit, acestea era "sistemul de filaj de pe ambele trotuare, pe strazi paralele, prin incadrare, in lant, din locuri fixe". Sistemul de pe ambele trotuare, ca-n filme, se folosea "pe strazile semiaglomerate, lucratorii de echipa mergand dispusi pe ambele trotuare la distanta ce difera de aglomeratia strazii si topografia terenului care sa le asigure vizibilitate intre ei. Sarcina de a fila direct obiectivul o are lucratorul de pe primul plan (trotuarul opus), iar la limita posibilitatilor de observare, activitatea obiectivului este observata si de lucratorul de pe planul 2".Filajul se mai efectua si in mijloacele de transport in comun. "Este dificil de efectuat filajul in autobuze si in special cand circula intre localitati sau sunt neaglomerate, ofiterul care urca dupa obiectiv trebuie sa se comporte la fel ca toti ceilalti calatori , sa aiba un deghizaj corespunzator, sa observe in amanuntime intreaga activitate, inclusiv prin semne conventionale sau discutii aparent banale cu anumite persoane, pe care trebuie sa le analizeze cu mult discernamant".Filajul putea fi efectuat si de o echipa. "Daca echipa este dotata cu masina, aceasta trebuie sa se deplaseze mai mult pe strazi laterale si prin rotatie ofiterii din tramvai pot fi schimbati. Plasarea legaturilor care eventual apar in mijlocul de transport se face in functie de cele trei situatii ce pot sa apara:- Legatura coboara inaintea obiectivului- Legatura ramane in mijlocul de transport- Legatura coboara odata cu obiectivul".Echipa trebuia sa aiba grija sa nu se deconspire, iar ca masuri pentru a evita asta erau, printre altele, "sa nu creeze nemultumiri celorlalti calatori pentru a nu da nastere la discutii si astfel a atrage atentia asupra lor", sau "sa nu sara dupa obiectiv in statie cand acesta coboara brusc dupa plecarea tramvaiului". Filajul mai consta si in plasarea legaturilor si stabilirea adreselor vizitate de obiectivele filate.De asemenea, in cazul in care obiectivul filat folosea liftul era recomandabil ca "filorul sa nu urce cu obiectivul in lift, ci pe scari, fiind atent la ce etaj se opreste liftul. In blocuri cu mai multe etaje este necesar ca filorul sa urce in lift cu obiectivul, si eventual cu celelalte persoane care asteapta, si-n functie de etajul unde obiectivul coboara sa mearga cu un etaj mai sus pentru a cobori ulterior pe scari si a stabili dupa pasi si zgomotul usei unde a intrat obiectivul".Era prevazute si contrafilajul "actiuni intreprinse de obiectiv si complici, pentru descoperirea filajului. Se realizeaza prin doua metode principale: din anumite puncte fixe; prin deplasare". E dat ca exemplu o situatie precum "complicele vine ceva mai inainte de plecarea obiectivului si observa persoanele din jurul locului respectiv, urmarind sa vada daca vreuna dintre acestea se deplaseaza dupa cel in cauza". Cat priveste metodele "obiectivelor" de a se sustrage filajului, sunt date ca exemplu "schimbarea aspectului exterior", "iesirea dintr-un imobil sau local public printr-o alta usa decat prin cea prin care se intra si se iese in mod normal", "urcarea si coborarea pe neasteptate din mijloacele de transport in comun". O alta metoda folosita in munca de filaj era "folosirea deghizajului si machiajului", deghizarea prin "folosirea articolelor de imbracaminte si al altor obiectie portabile", iar deghizarea putea fi totala sau partiala. "Machierea era actiunea prin care se schimba aspectul fetei ofiterilor filatori folosindu-se pentru aceasta fardurile, grimele, precum si alte mijloace specifice".Cat priveste tehnica de "transmisiuni" erau mentionate "organizarea si realizarea legaturii intre posturile si bazele de filaj" sau "pe traseu". Dar si aparate folosite pentru autoturisme, centrale fixe sau aparate portabile. "Aparatele portabile se prezinta sub doua variante: pentru folosirea pe filori si pentru posturi. Ele sunt de tipul Storno CQP511 complet tranzistorizate cu parametrii superiori si cu o siguranta buna de functionare". De asemenea, securistii aveau si aparate de ER (emisie-receptie) pentru autoturisme, dar si pentru centrale.Documentul privitor la tehnicile de filaj trage si cateva concluzii cu privire la "metode necorespunzatoare de efectuare a filajului", "greseli", si anume "procedee gresite de efectuarea filajului in timpul stationarii obiectivelor la domiciiliu, locuri de munca, diferite adrese. Nu se cunoaste precis dispunerea geamurilor pentru a iesi din raza de vizibilitate, nu se cunosc rudele obiectivelor si acestea observa lucratorii stand in apropierea domiciliului". In acest sens, se da exemplu un caz. "Cazul obiectivului Wolf care a sesizat ca este urmarit avand posibilitatea sa observe lucratorii de filaj si pe lucratorul informativ (pe care-l cunostea) datorita faptului ca acestia au stat in posturi exterioare in apropierea domiciliului, seara au stat in masina, desi era un cartier periferic si au discutat despre obiectiv putand fi auziti de o ruda a acesteia care trecea pe langa ei. La domiciliu, obiectivul mai avea si o a doua posibilitate de iesire. Pleca in oras neobservat si cand se intoarcea, observa aceiasi lucratori stand in posturile exterioare".Tot la capitolul greseli, sunt date ca exemplu faptul ca nu se foloseste deghizajul sau ca "in apropierea obiectivului actioneaza mereu acelasi lucrator, au o comportare iesita din comun". Se arata ca "lucratorii nu isi schimba imbracamintea de la o zi la alta, actioneaza in apropierea obiectivelor la adresa, in mijloc de transport in comun, cand fac fotografii etc si ulterior actioneaza in continuarea la fel imbracati, se deghizeaza numai partial sau folosesc obiecte de imbracaminte iesite din comun, culori stridente, in cartiere periferice folosesc imbracaminte buna. Exemplu: diplomatii au sesizat faptul ca masinile Mercedes cu care erau filati sunt de la securitate deoarece in ele urcau 3 - 4 persoane tinere de obicei prost imbracate. Masura de folosire a perdelelor la masini necorespunzatoare intrucat au putut fi usor reperate si recunoscute. Descoperirea filajului datorita masurilor de contrafilaj intreprinse de complicii obiectivului". Documentul este semnat de maior Nitu Petre, seful Sectiei.Fotografiile de filaj ale scriitorului Sorin Titel, aflate in fondul informativ, efectuate in cadrul actiunilor de urmarire, dosar 1943, ff 271, 272, 274, sunt realizate in 1967, de catre Serviciul VII, al Directiei Regionale Banat a MAI. Din cele trei file cu 5 fotografii adnotate se intelege ca sunt efectuate in Timisoara, "obiectivul" Sorin Titel avea numele de "TACHE". Apare in fotografii obiectul Tache impreuna cu "legatura" "Traian", in Piata Vasile Roaita, "obiectivul" impreuna cu niste "individe"/femei "aratate in nota de filaj", obiectivul impreuna cu o "legatura" "Tase", sau obiectivul pe Bulevardul 30 Decembrie impreuna cu "legatura" "Toma". Din documentul atasat fotografiilor aflam ca legatura "Tase" era asistent la Facultatea de Filologie din cadrul Universitatii Timisoara, "neincadrat politic". De asemenea, se precizeza ca "legatura" era in atentia "tov. Maior Coseriu". Documentul este semnat de seful Serviciului III maior ss. Bota Gheorghe.Scriitorii constituiau o preocupare majora a Securitatii. "Cazul" lui Sorin Titel era in atentia organelor inca din anul 1964 cand Securitatea si-a propus sa il recruteze pe Sorin Titel. Acesta era important mai ales pentru ca "se bucura de mult prestigiu si relatii in cercurile literare din Timisoara si Bucuresti", "angajeaza si poarta discutii de orice natura", "sociabilitate si comunicativitate", "isi creaza (sic!) cu usurinta relatii si prietenii", "se poarta bine si elegant imbracat" (filele 17-18), asa cum arata intr-o documentare din dosarele CNSAS realizata de scriitorii Daniel Vighi si Viorel Marineasa . In alte documente aflate la CNSAS, citate de scriitorii Vighi si Marineasa, aflam de dosarul de urmarire informativa, numarul 2718, din 6 februarie 1967, cu numele "Poetul", sub egida Ministerului Afacerilor Interne, Directia Regiunii Banat, Serviciul III. "Dosarul a fost microfilmat in 06.07.1976 de catre operatorul cu codul 850 si cu semnatura "Dima". Acelasi Stescal Viliam, colonelul care prin anii caransebeseni ai lui Sorin Titel semna Steskal Wiliam, ca sef al Directiei Regionale pune rezolutia "de acord", si treaba poate porni cu ajutorul catorva "agenti" inscrisi intr-un tabel stas. Aceste nume acoperitoare sunt urmatoarele: Nicolae Bolovan, Traian, Ilie Olteanu si Diana Popescu.".Titel era important pentru ca avea o pozitie "ostila orandurii socialiste", deci se incadra pe lista neagra a celor care deveneau "obiective". Din dosarul de urmarire aflam ca "exista unele informatii ca TITEL SORIN incearca in mod abil sa strecoare in literatura noastra scrieri literare proprii in care este denigrata orinduirea noastra sociala, ori sustine publicarea unor asemenea lucrari ale altor scriitori tineri. Urmeaza sa fie trecut in evidenta operativa ca suspect de diversiune ideologica in domeniul artei". Titel a fost intre 1964-1971 redactor la revista Scrisul banatean din Timisoara, devenita Orizont. In 1971 s-a mutat la Bucuresti, fiind redactor la revista Romania literara. Moare la 17 ianuarie 1985 in urma declansarii unei boli necrutatoare, fiind inmormantat la Cimitirul Bellu.