Tineri urmariti de Securitate pentru "dedicatii muzicale" la Radio Europa Libera

Unitatea "R", pe urmele celor care ascultau muzica la Europa Libera

"Destramarea anturajelor" tinerilor, obiectiv al Securitatii

Vinovati de a asculta muzica si a vorbi despre libertate

Emisiunea de muzica Metronom Mamut by Request, vocea libertatii

In cadrul Securitatii Statului functiona Unitatea Speciala "R" care intercepta posturile de radio care emiteau din Occident, posturi interzise in Republica Socialista Romania. Unitatea lua urma celor care ascultau sau incercau sa ia legatura cu postul interzis "Europa Libera". Intr-un fond documentar al CNSAS se afla o telegrama, datata 30 septembrie 1985, a Departamentului Securitatii Statului, Ministerul de Interne, Unitatea "R", adresata Inspectoratului Judetean Cluj al Ministerului de Interne, sefului Securitatii, "personal", cu privire la anumite emisiuni difuzate de radio "Europa Libera", si anume ca in cadrul emisiunii "Metronom Mamut by Request" prezentata de Radu Teodor, au fost prezentate doua melodii solicitate de ascultatori din Cluj.Deducem din nota la telegrama ca Unitatea "R" a constatat ca postul fusese ascultat in data de 29.09.1985, ora 11,00, precum si pe 30.09.1985, ora 07.00, iar datele "prezinta interes operativ pentru inspectoratul dvoastra transmise de postul de radio Europa Libera". Nota nr. 633 din 30.09.1985 preciza ca "in cadrul emisiunii Metronom Mamut by Request" de la ora 15,10, prezentata de Radu Teodor, s-a transmis:- Piesa "Ohio players" din lista de preferinte a lui Cooker si Slukiy pentru Beratche, Satzi, Familia 11 m, Cliff, Vicontele de Camaras, Pensionarul cu penar si tuturor clujenilor,- Din partea lui Roland din Cluj-Napoca pentru Brother Angus, Steve Blondul, Traficantul de Coca-Cola, Hell Angel, Tudor si Catalin, Zugravul si Voichita, piesa "Let be Rock".(Top pentru emisiunea Metronom, sursa facebook Metronom/Radu Teodor/Europa Libera)Nota este semnata de loctiitorul comandantului Unitatii Speciale "R", capitan Loptatitza Tiberiu. Pe telegrama "Secret. Normala" sunt sublinitate numele celor care au transmis dedicatiile, dar si numele celor carora le sunt adresate melodiile, subliniindu-se de fapt "cercul de suspecti".Din "cercul de suspecti" sunt pseudonimele "Roland din Cluj Napoca" - identificat de Securitate ca fiind Repede Emil, "Brother Angus" - identificat a fi Repede Lucian, "Tudor si Catalin" - identificati ca fiind Bia Tudor si Bia Catalin. Repede Emil era cel care ceruse postului piesa - "Let be rock" AC/DC , iar Bia Tudor si Bia Catalin, dintre cei pentru care era dedicatia muzicala. Si unii si altii erau vinvovati in ochii Securitatii.In ceea ce ii priveste pe cei depistati, dar si in fondul documentar la care ne referim, dosar nr. 13365, vol. 10, f 257, nu mai apare niciun alt document referitor la ce s-a intamplat dupa aceasta sesizare. Cum s-a ajuns la identificare doar a unor dintre "suspectii" vinovati de "muzica straina". Daca ar fi insa sa coroboram informatiile cu un alt fond documentar privitor la "linia problemei TINERET-INVATAMANT", fond documentar, dosar 9691, vol. 1, ff 77-80, in ceea ce ii priveste pe tineri acestia se constituiau nu doar in "obiectiv" de supraveghere, dar si existau si masuri de "prevenire" a "problemelor" pe care acestia le-ar fi putut "creea" regimului comunist.Securitatea era preocupata de starea de spirit a tineretului care erau un obiectiv in sine. Ce credea tineretul, ce citea, ce muzica ascultau, anturajele, ce posturi de radio interzise ascultau, cum se imbracau, intentionau sa fuga din tara, avea legaturi cu cetatenii straini. Orice aspect al vietii era supravhegheat. Fie ca erau elevi, studenti sau intrau in "campul muncii", tinerii erau sub lupa ofiterilor de Securitate, fie a retelei de informatori. Odata "prinsi" acestia intrau pe lista neagra, trasi de urechi, anchetati, "avertizati", "cercetati informativ", "prelucrati", iar daca prezentau interes putea fi atrasi in retea.Muzica "imperialista" era considerata de catre Securitate subversiva si periculoasa, astfel ca cei care ascultau emsiunea devenita celebra "Metronom Mamut by Request" difuzata de postul de radio Europa Libera erau vinovati pentru simplul fapt de a asculta, iar cei care aveau curajul de a trimite postului scrisori prin care cereau anumite piese muzicale sau "dedicatii muzicale" deveneau posibili "dusmani ai poporului" si "uneltitori impotriva orandirii socialiste". A asculta muzica, a fi in posesia casetelor audio, a placilor de vinyl, erau agravante in ochii anchetatorilor.Daca Securitatea constata ca un cerc de prieteni asculta muzica de la postul de radio Europa Libera, comenteaza stirile auzite la postul interzis, vorbesc despre posibilitatea fugii din tara in Occident, se imbraca conform curentului "punk" sau in orice alt fel "occidental", acel cerc de prieteni era "destramat", masura preventiva care in limbajul Securitatii se numea "destramarea anturajului". Daca tinerii tineau legatura cu cetateni straini care le furnizau casete cu muzica, acei cetateni erau pusi pe lista cetatenilor indezirabili. Asa cum gasim in fondul dosar 9691, 1988 "din anturaj au facut parte si turista vest-germana Zerid Petra Marianne, din Berlinul Occidental, adepta a curentului punk, care i-a dotat cu materiale publicitare, casete cu muzica si alte obiecte specifice curentului mentionat, manifestandu-se ostil la adresa sistemului social-politic din tara noastra, instigandu-i la nesocotirea legilor, tulburarea ordinii si linistii publice, emigrare, inclusiv trecerea frauduloasa a frontierei".Securitatea decidea "intreruperea sederii in tara a cetatenei vest-germane Zerid Petra Marianne, urmand a fi inaintata totodata propunerea pentru a fi inclusa pe lista persoanelor indezirabile". Oricine indraznea sa le procure muzica si sa le vorbeasca despre libertate ajungea pe lista persoanelor indezirabile. Inchisoarea tinerilor era astfel sigura. Fie ca erau studenti, elevi sau incadrati in campul muncii, prelucarea si vigilenta funcitona. "Tinerii" vinovati erau "incredintati factorilor educationali din scolile din care fac parte", pentru ca in jurul lor se strangea latul - nu doar Securitatea, dar si scoala, prin directori si profesori, ii "prelucrau" pe cei care deviau de la linia Partidului, a orandurii socialiste. Prelucarea in cadrul scolilor se facea "prin seful Inspectoratului scolar cu factorii de conducere din scoli si licee, in vederea asigurarii unei preocurpari sporite din partea cadrelor didactice, pentru educarea tineretului in spiritul normelor de etica si morala socialista."Emisiunea Metronom Mamut by Request a sectiei romana a postului Europa Libera din Munchen, realizata intial de Cornel Chiriac, era urmarita de milioane de tineri romani care traiau intr-un lagar comunist cum era Republica Socialista Romania. Cornel Chiriac realizator de emisiuni de radio in Romania comunista, cel care in 1969, in semn de protest pentru ca cenzura interzicea un concert al celor de la Phoniex care ar fi trebuit sa aiba loc in cadrul unul festival de la Brasov, se va inchide in camera lui de hotel si isi va da foc la draperii in semn de protest. Peste cateva zile, Chiriac avea sa fuga peste granita, cazat intr-un lagar de refugiati. In acelasi an, avea sa se intalneasca cu tinerii din Romania pe calea undelor prin intermediul emisiunii Metronom care va fi difuzata de postul de radio Europa Libera. In 1975 avea sa fie asasinat . Emsiunea va fi preluata de pianistul de jazz si compozitor Radu Teodor care va duce emisiunea pana in 1989, odata cu caderea comunismului si a Cortinei de fier, desfiintarea emisiunii in 1990.Astazi, pentru tinerii din Romania, a avea acces la muzica in conditii de "pericol", intrand in vizorul Securitatii, poate parea neverosimil, scene dintr-un film vechi, de demult, distopic, necredibil, exagerat. Sa dai socoteala pentru muzica pe care vrei sa o asculti, sa trimiti scrisori adresate unui post de radio interzis, si pe care sa le trimiti cu riscul de a fi interceptate de Securitate, stampilate CENZURAT, sa fii chemat la Securitate si interogat pentru vina de a fi trimis o scrisoare si a cere muzica "straina", "dedicatii muzicale". Sa fii trecut pe o lista. Sa fii interogat si sa ti se ceara sa spui cine mai asculta emisiunea Metronom, daca ai cumparat casete audio si placi de vinyl, de unde si cine le vinde, ce carti interzise citesti, de ce iti lasi parul lung, de ce porti cercel in ureche, de ce porti blugi evazati, daca vrei sa fugi din tara, cine mai vrea sa fuga, cine ti-a vorbit despre fuga peste hotare. Totul, absolut totul, sa fie supravegheat, orice intentie sa devina un capat de acuzare. Muzica lui Pink Floyd, Creedence, Led Zeppelin, Deep Purple, Beatles, Rolling Stones , Jimy Hendrix, Janis Joplin sa fie interzisa. Asa au trait tinerii in Republica Socialista Romania.