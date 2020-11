Drumul de la mafiotizarea Securitatii pana la mafiotizarea Statului astazi. In fundal ruleaza PCR (Pile Cunostinte Relatii)

Mafiotizarea despre care scria Pacepa, dar si birocratizarea Securitatii pe care o remarci din documente, intr-o lume gri asa cum era inainte de 1989, intr-o Romanie comunista in care, in anii 80, criza alimentara era dublata de frigul din casele romanilor, de luarea curentului electric, de inchiderea intre granitele tarii, de lipsa de acces la informatie, oferind doar 2 ore de program de televiziune cenzurat la sange, dar si cu o intreaga istorie a terorii si exterminarii a tot ce era impotriva sistemului incepand cu anii 50, dar si anii instalarii regimului comunist, toate acestea au consolidat sistemul mafiot al Securitatii.O vasta retea de interese, de relatii, intr-o tara in care oamenii trebuiau sa supravietuiesca social, sa ramana in viata, sa traiasca in teroare, sa faca alegeri morale sau imorale. Sistemul mafiot al Securitatii a rezistat insa caderii Comunismului si asta pentru ca structura de tip mafiot era atat de puternica incat nu s-a clintit, a facut fata socului caderii regimului lui Ceausescu. Sistemul a dat jos uniforma Securitatii si s-a apucat de afaceri. In fundal, PCR - structura de Pile Cunostinte si Relatii a ramas si ea ruland, evoluand in ritmul timpurilor care se schimbau. PCR (Pilele, Cunostintele si Relatii) s-a consolidat.Un arc peste timp, astazi nivelul imposturii a atins cote niciodata atinse fiind de fapt un efect al acestei continuitati structurale: mafiotizarea Securitatii a contribuit prin preluare la mafiotizarea Statului, iar PCR a evoluat in ceea ce s-ar putea numi "Epoca de Aur" a imposturii in prezent. PCR - reteaua nationala, astazi, traieste prin toate ramificatiile retelelor de interese, toate compromisurile, toate retelele de influenta, tacerile si complicitatile asumate si neasumate, tacite.Cand a inceput mafiotizarea Securitatii, cum a inceput, cum s-a dezvoltat?Schizofrenia regimului comunist odata instalat consta in acesta ruptura intre discursul politic al egalitatii si fraternitatii, al dreptatii sociale, si aceasta masinarie a "oranduirii" care s-a construit si functionat, nu doar in Romania, ci in tot blocul comunist, si mai jos coborand in istorie sa ne amintim de Stalin si cum s-a format URSS, fratele nostru de la Rasarit, in fapt o infernala masinarie penala uzitand de toata paleta de infractiuni crima , teroarea, furtul, raptul, nationalizarile, aruncarea in puscarii, confiscarile, executiile, executiile sociale, dosarele, politia secreta. Un stat construit pe fundamente penale.O tara in care oricine putea intra sub vizorul Securitatii. Orice interactiune cu Securitatea avea/putea avea un pret. Privind in urma, practicile Securitatii au fost de ordin penal. In anii 80, se spunea ca era bine sa ai relatii pentru a rezolva orice problema - fie un act, fie sa ai acces la un pachet de unt "pe sub mana" - aveai nevoie sa ai pe cineva in PCR: mai precis, in sistemul de Pile Cunostinte si Relatii. Acest sistem "social-politic" era un efect al mafiotizarii Securitatii care reusise sa "comercializeze" orice: de la pachetul de unt, pana la casele pe care le luau cu japca de la cetatenii evrei sau germani care paraseau Romania incheind cu Statul Roman/Securitatea contracte de vanzare - cumparare fictive. Un evreu sau un etnic german avea un pret, in ciuda conventiilor internationale pe care Republica Socialista Romania le incheiase.Mafiotizarea Securitatii este de fapt structura de rezistenta a ceea ce Romania comunista a devenit, nu doar un stat parte a Blocului comunist, despartit de lumea libera de Cortina de Fier, ci un stat comunist-mafiot al retelelor. Daca ar fi sa ne raportam la adevarul istoric, la primul act mafiot al Securitatii prin care politia politica se proiecta nu doar ca un sistem al unui regim politic, ci unul de tip mafia, acesta ar putea fi, potrivit, prima "vanzare" a unui om, si anume in luna mai 1959, asa cum arata Nagat intr-o conferinta sustinuta in urma cu cativa ani. Conferinta pe care a sustinut-o la aceea vreme avea pornea de laDupa cum reiese dintr-un raport al Directiei I, specializata in contraspionaj, pe care Nagat il citeaza, si anumeUn sistem mafiot cu o istorie serioasa in spate care se intinde pe durata a decenii. Tranzactionarea "oamenilor", evrei si etnici germani, de catre Securitate a fost o industrie in sine. Dupa tranzactionarea de evrei, Securitatea a trecut la etnicii germani. Potrivit Germinei Nagat, in octombrie 1961 apar si primele liste cu cetateni de etnie germana.Tranzactiile la nivel inalt, ofiterii ai serviciilor secrete implicati, vanzarea de oameni intre 1962 - si 1989. La inceput se tranzactionau persoane aflate in detentie, ori in domiciliu fortat, sau in colonii de munca, sumele se depuneau in conturi speciale, indicate de guvernul comunist, sumele erau cash si, potrivit Germinei Nagat,Mai mult, potrivit unui document destinat lui Emil Bobu (ministru de Interne), se consemneaza ca pentru emigrarile din perioada decembrie 1974 - 1975Securitatea era un sistem mafiot care tranzactiona nu doar oameni, avea o lista impresionanta de cumparaturi, aflam prin intermediul Germinei Nagat caSantaj, extorcare, intimidare, teroare, terorizarea si intimidarea familiilor pentru cei care doreau sa plece din tara. Securitatea folosea metodele mafia. Casele celor care plecau erau luate cu japca, prin intimidare, dar si legislatia comunista care permitea si prevedea asta, titularii cererilor de emigrare nu puteau parasi tara decat daca isi lasau in mainile Securitatii bunurile - case, apartamente, masini, orice fel de valori. Erau extorcati de Statul comunist mafiot. Reteaua de informatori era pusa la treaba si, potrivit Germinei Nagat,Securitatea, sistem mafiot, era structura statului roman, bratul de fier al Partidului Comunist Roman, al dictatorului Nicolae Ceausescu , structura de beton armat, in Romania gri si sufocata de controlul politic, oamenii incercau sa traiasca, iar accesul la sistemul PCR le dadea iluzia si amagirea unei vietii traite. Sistemul de Pile Cunostinte si Relatii rula in fundalul a orice se intampla in Republica Socialista Romania. Acesti doi piloni - Securitatea si PCR s-au consolidat in timp. Metodele folosite de ambele "sisteme" au distrus fibra morala conditionand social un intreg popor gata oricand pentru "aranjamente", "pile", "relatii", "cunostinte", retele, totul e permis pentru rezolvarea unui interes, cineva poate interveni undeva, sa inchidem ochii, nu ne priveste pe noi, nici mica, nici marea coruptie , banii, banii, banii.Aceasta vermuiala infernala intr-o Romanie comunista care supraveghea totul a supravietuit caderii Comunismului. Schizofrenia astazi este tocmai aceasta ruptura intre sisteme si lumi, intre conditionari sociale adanc inscrise in subsolurile memoriei colective si poate tocmai de aceea despartirea de trecut pare greu de realizat. Dovada sta faptul ca fosta Securitate cu sistemul ei super-mafiotizat a preluat Romania dupa 1989, iar PCR - sistemul de Pile Cunostinte si Relatii functioneaza ca un vehicul al sistemului mafiot, sau ca un sistem de vase comunicante, sau ca o simbioza. Aceasta simbioza este cea care cangreneaza fiinta acestui popor. Din cand in cand sunt semnele unei dorinte de ruptura de trecut, euforice, intense, dar neindeajuns de puternice pentru o ruptura reala de trecut.