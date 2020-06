Societatea Timisoara: Isarescu va merge in instanta pentru a demonstra ca a trebuit sa scrie informarile despre colegii care ascultau Radio Europa Libera

"Mugur Isarescu si muntele Fujiyama"

De a lungul timpului, dupa 1989, cazurile de colaborare cu fosta Securitate dovedite in instanta au fost extrem de putine, neexistand o Lustratie propriu-zisa, cu toate eforturile societatii civile de realizare a unui proces real, ceea mai vocala in acest sens fiind Societatea Timisoara, dar nici nu a existat o vointa institutionala care sa clarifice raporturile cu fosta Securitate ale celor care astazi sunt persoane publice.Ramane Raportul Tismaneanu, mai precis "Raportul Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania", o comisie creata de presedintia Romaniei in aprilie 2006 pentru a studia si a redacta un raport, document care a stat la vbaza condamnarii oficale a regimului comunist din Romania 1948 - 1989, prin care fostul presedinte Traian Basescu a condamnat regimul drept ilegitim si criminal, in cadrul unei sedinte in parlamentul roman, in decembrie 2006, sedinta care ramane in istorie nu doar ca act oficial, ci scandalul politic in care sedinta s-a desfasurat.In acest context, Ziare.com a cerut puncte de vedere de la Societatea Timisoara, reprezentata prin presedintele Florian Mihalcea, dar si de la scriitorii Daniel Vighi si Radu Vancu, generatia seniorilor, dar a celor tineri care astazi continua sa creada in idealurile Revolutiei.Intr-un text pe care l-a intitulat Mugur Isarescu si muntele Fujiyama, presedintele Societatii Timisoara, Florian Mihalcea, declara ca "Lipsit de entuziasm, cu membri ai Consiliului inca numiti politic, cu lipsa de personal si fara a avea toate dosarele in propria arhiva, CNSAS-ul mai trimite in instanta (rar) cate un nume nou de demnitar care a colaborat cu Securitatea.Senzatia pe care o ai, urmarind numele de pe un ipotetic tabel, avand doua rubrici - a fost/nu a fost informator al Securitatii, este ca acei demnitari care se afla pe coloanasunt acolo doar pentru ca pana acum nu s-au gasit dosarele lor. Nu s-au gasit, nu s-a vrut sa fie gasite, sau dosarele cu pricina chiar au disparut pe vecie".Mihalcea mai afirma ca textul sau ca, in aceasta chestiunea a numelor care apare sau nu, "Din cand in cand, insa, mai apare cate un nume care trece de pe o coloana pe alta, transformand banuielile in certitudine".In contextul informatiei publicate in exclusivitate de Ziare.com despre Mugur Isarescu sursa "Manole", Mihalcea face o descriere a evolutiei lui Isarescu in timp, si anume: "Ultimul, cel mai recent pe lista - Mugur Isarescu. Un functionar demn de cartea recordurilor. Isarescu este cel mai longeviv sef de banca centrala din lume, el fiind guvernator al BNR din 1990 pana acum. Tanarul Mugur Isarescu facea parte din pepiniera partidului comunist. Specialist in economia capitalista, careia ii stia toate defectele, scolit in Statele Unite, Mugur Isarescu era pregatit pentru a deveni cel putin presedinte al Comitetului de Stat al Planificarii. Era gata sa preia panoul de comanda."Presedintele Societatii Timisoara mai spune ca: "In 1989, impreuna cu mai multi tineri comunisti, printre care si Adrian Nastase , efectueaza o vizita de lucru in Rusia si Coreea de Nord. La Moscova, Nastase este intervievat de un ziarist de lacu care, peste ani, am fost coleg la revista. Intrebat fiind atunci ce parere are de perestroika, liderul grupului de tineri comunisti romani, Adrian Nastase, a raspuns filozofic ca doar un prost mai urca inca o data muntele Fujiyama, dupa ce il urcase o data (cu referire la perioada de deschidere a Romaniei din anii 68). Probabil ca membrii grupului, in care se regaseau doi viitori prim-ministrii ai Romaniei, au respirat usurati cand au ajuns in Coreea de Nord, unde nu li se mai punea nici o intrebare.Isarescu, una dintre cele mai apreciate figuri postrevolutionare, va merge acum in instanta pentru a demonstra ca informarile semnate de el (daca acestea chiar au existat) nu au facut rau persoanelor vizate, ca a trebuit sa informeze Securitatea despre activitatile anticomuniste ale colegilor lui (cum ar fi ascultarea emisiunii "Metronom" de la Radio "Europa libera"), pentru a putea merge in Statele Unite, pentru a avansa pe scara ierarhica in partid, pentru a putea declara superioritatea economiei centralizate...De fiecare data cand aflam o astfel de veste, ne copleseste un sentiment de tristete. In loc sa-si trimita avocatii la proces, poate ca ar trebui, asa cum spunea Gabriel Liiceanu, sa respire profund, sa-i fie rusine, macar putin, sa se spovedeasca si sa accepte pensia (cat de speciala poate fi ea) ca pe o binecuvantare".Scriitorul si profesorul universitar, Daniel Vighi, membru al Societatii Timisoara, declara intr-un raspuns la intrebarea Ziare.com legata de publicarea in exclusivitate de catre Ziare.com a informatiei potrivita careia Mugur Isarescu era sursa "Manole", ca "ca o banca nationala cazuta in robie politica devine ceva infinit mai rau decat oricare robii ale altor institutii politizate.""Lucrez de multi ani prin arhivele CNSAS, am dobandit in tot acest timp o privire nuantata, am priceput ca lucrurile, acolo, sunt infinit mai nuantate in labirintul dosarelor, al crimelor morale, al vinovatiilor si al ambuscadelor de ieri si de astazi.Nu am deloc in intentie sa scuz, sa justific, sa minimalizez, dar nici nu mi-as dori sa devin un prost util al politicienilor smecheri si fara scrupule. Nu vreau sa fiu instrumentul lor, de aceea atrag atentia ca multi vor sa fie acolo, in locul lui Mugur Isarescu, sa politizeze Banca Nationala, sa o transforme intr-un ceva pe masura Curtii Constitutionale, al Avocatului Poporului, al televiziunii publice. Numai ca o banca nationala cazuta in robie politica devine ceva infinit mai rau decat oricare robii ale altor institutii politizate.Atentie, asadar, sa nu devenim prostii utili ai unor gangsteri politici. O fi Mugur Isarescu informator, o fi bogat peste poate (ca orice bancher, de altfel), o fi din toate astea, poate ca si mai multe inca, numai ca in toti acesti ani am avut sentimentul sigurantei cu el, a pastrat independenta Bancii Nationale, a pasit cu grija prin toate crizele, tentatiile, prostiile politice. Apocalipsa bancara romaneasca poate oricand sa se declanseze prin inlaturarea lui, are chipul unui parlamentar de la ALDE care sta toata ziua la Antena 3 si ne spune prostii despre banci care ne-ar prabusi cu tot ce mai avem prin seifurile lor. Ce poate insemna fata de asta, orice altceva, inclusiv dosarul acela cu Manole!".Scriitorul Radu Vancu spune ca minciuna e sufletul nemuritor al comunismului, "o stim de la Kolakowsi"."Iar Securitatea, alaturi de Partid, a fost artizanul acestei enorme minciuni criminale care a fost comunismul rominesc. CNSAS a mostenit toata arhiva minciunii. Ma alatur solicitarii Ramonei Ursu de reformare a CNSAS: pentru adevarul vietii noastre publice, aceasta minciuna trebuie expusa integral, demascata integral, relevata integral. Alta cale pur si simplu nu exista," conchide Vancu.