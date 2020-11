Cum destrama Securitatea comunista "anturajele" tinerilor care ascultau Europa Libera si planuiau sa fuga in Occident

Pe lista neagra a ceea ce Securitatea urmarea si monitoriza atent erau ascultatea postului de radio Europa Libera, vestimentatia, filmele pe care tinerii le puteau viziona in cinematecile care functionau in aceea vreme, muzica pe care o ascultau, sau planurile de fuga in Occident. Arhivele CNSAS pastreaza dosare intregi din care reiese felul meticulos in care tinerii erau urmariti: ce ascultau, ce credeau despre ceea ce auzeau la Europa Libera, daca "colportau" stirile auzite la postul interzis, daca isi faceau planuri sa fuga in Occident. Securitatea intervenea si, ca urmarea a strangerilor de informatii, faceau anchete, "avertizari", urmate de "destramarea anturajelor" sau "scoaterea din zona".Securitatea a intensificat controlul total al populatiei in anii 80. De asemenea, controlul exercitat de Securitate s-a birocratizat. Ascultarea postului de radio Europa Libera era considerata o problema serioasa, insa nu doar ascultarea, ci si faptul ca tinerii discutau intre ei despre ceea ce auzeam la radio, Securitatea numind asta drept "colportarea" stirilor. Urmarirea celor care ascultau posturile de radio interzise, precum Europa Libera sau Vocea Americii, era un proiect in sine, o "problema", si purta denumirea de "Eterul".Studentii, si in special cei care locuiau in caminele studentesti, erau atent monitorizati prin reteaua de informatori. Astfel, in fondul documentar al ACNSAS, dosarul 9691, vol 2, ff 54-54v, intr-o nota informativa privind cazurile unor studenti care ascultau postul de radio Europa Libera, semnata de "Tase", sursa a Securitatii judetene Timis, scrie la 20 mai 1982 ca "informeaza in legatura cu unii colegi care asculta frecvent emisiunile transmise de postul de radio Europa Libera. In camin 15 din cadrul complexului studentesc, studentii Pilaf Mircea, student in anul I, Mecanica; Kozonis Ioan, student in anul I Mecanica, si Mocan Marian, student anul I, Mecanica, asculta in grup in camera 426 emisiunile transmise in cadrul postului de radio Europa Libera, in special emisiuniile de muzica.In urma transmisiunilor buletinelor de stiri de la acest post de radio, sus numiti au purtat discutii pe marginea conflictului militar dintre Argentina si Marea Britanie, precum si a conflictului din Orientul Apropiat. Pana in prezent sursa nu a reusit sa stabileasca daca vreunul dintre studentii aratati mai sus au scris sau nu vreo scrisoare la postul de radio Europa Libera".Nota e semnata de informatorul "Tase". De asemenea, nota informativa este preluata de un ofiter de Securitate, cu gradul de locotenent colonel, care noteaza ca informatorul abia ii cunoscuse pe respectivii studenti, dar si noteaza ca in urma "Instructajului", sursa "Tase" va avea drept misiune "sa stabileasca cine mai participa la ascultarea emisiunilor transmise de Europa Libera si ce se comenteaza".Urmatoarea nota informativa a lui Tase este din 1 decembrie 1982, fiind despre doi dintre studentii pe care ii avea deja in obiectiv si anume din caminul 15, camera 423, Pilaf Mircea si Mocanu Marian, dar si un altul - Pantea Nicolae. "Tase" scrie in nota ca "in urma cu circa o luna, Pilaf a inceput sa discute pe marginea celor auzite la postul de radio Europa Libera. In comentariul facut de cei de la Europa Libera care sustineau ca in Romania, in facultati, se intra pe pile si pe bani. In legatura cu aceasta, sursa i-a aratat lui Pilaf ca nu este adevarat, fiindca si noi suntem studenti si cunoastem cum se intra in facultate. Pilaf a fost de acord cu aceasta parere, spunand ca intr-adevar cei de la Europa Libera nu spun adevarul.In prezent sursa nu cunoaste unde asculta Pilaf emisiunile de radio Europa Libera, deoarece in camera nu mai exista aparatul de radio".Ofiterul de securitate care a preluat nota informativa face observatii pe document, aratand ca studentul Pilaf Mircea este cunoscut ca "ascultator si colportor al stirilor transmise de postul de radio Europa Libera". Ofiterul noteaza ca s-a facut "instructaj" cu informatorul pentru ca sa se "stabileasca daca studentul se ocupa cu transmiterea de scrisori sub pseudonim la postul de radio Europa Libera". Securitatea era preocupata si de acest aspect - al trimiterii clandestine de scrisori despre starea de fapt din Romania si care erau citite la postul de radio interzis. Scrisorile erau trimise fie pe personalitati din Romania care isi asumau astfel public un asemenea demers, cum este cazul, spre exemplu, al Doinei Cornea, dar si scrisori trimise de oameni simpli printre care se numarau si tinerii.Securitatea avea in vizor si felul in care se imbracau tineri, de cum isi purtau parul. Regimul considera ca vestimentatia putea fi o fronda adusa sistemului opresiv, sau purtarea de catre tineri a parului lung. Securitatea vedea in aceste manifestari, precum vestimentatia, muzica, filmele, cartile, sambure ale unor atitutini contestatare care, scapate de sub control, ar fi subrezit autoritatea Statului. Securitatea aduna orice fel de informatii privind starea de spirit a tineretului, precum aflam dintr-o nota informativa furnizata de informatoarea "Cristina" privind vestimentatia si comportamentul unui tanar adept al curentului punk, nota din 3 noimbrie 1983, ANCSAS, fond Documentar, dosar nr.9691, vol 2, ff 37-37 v."Sursa va informeaza ca numitul Mixich Ioan este student la Facultatea de Constructii, Mecanica in anul II. Sursa cunoaste ca cel in cauza face parte din grupul punk. Poarta cercel in ureche, parul lung si nu prea pieptanat si o scurta Parker (scurta verde ca armata americana). Frecventeza Discoteca PM6 de la Casa Tineretului care are loc in fiecare joi de la ora 18,30. La aceasta discoteca se incepe cu o proiectie de filme, de obicei muzicale, comentate in special de Petru Umanschi si rareori filme cu karate cu Bruce Lee, care este urmata de muzica in general rock. Atmosfera este foarte incarcata, tinerii punkisti danseaza foarte agitat in ciuda faptului ca muzica nu prea are ritm", se arata in nota informativa semanta de sursa "Cristina".La finalul notei, intocmita pe 3 noiembrie 1983, mana unui capitan de Securitate noteaza ca "propun retinerea din circuit in interes operativ". Nota informativa "Strict secret" mai are o precizare din care reiese ca Securitatea a luat legatura cu Discoteca de la Casa Tineretului si ca "impreuna cu maiorul sa se stabileasca cine este Petru Umanschi, de unde sunt filmele pe care le prezinta, daca directiunea cunoaste continutul lor, daca este autorizata vizionarea lor. Ce se cunoaste despre participarea punkistilor. Dar si sa se aiba in vedere o razie la Casa Tineretului". De asemenea, in finalul raportului aflam ca "Nota a fost data ca urmare a instructajului pentru cunoasterea membrilor grupului punk".Inainte de 1989, Romania comunista era inchisa in propriile granite. Iesirea din tara era o adevarata aventura aproape de imposibil pentru ca romanii trebuiau sa treaca prin adevarate proceduri securistice pentru a putea calatorii in Occident,. In anii 80, romanii visau sa fuga din tara pentru ca atmosfera era sufocanta, era frig in case, fara lumina, programul la televizor era redus la 2 ore, cu emisiuni de propaganda, filmele erau cenzurate, iar magazinele erau goale. Nicolae Ceausescu se ambitionase sa plateasca datoria externa a Romaniei supunandu-i pe romanii la infometare si frig. In aceasta atmosfera, romanii visau sa fuga din tara. Tinerii simteau cel mai acut supravegherea si saracirea accentuata, cozile, lipsurile elementare, dar si lipsa libertatii.Postul de radio Europa Libera era ascultat in masa, in 1989, 70% din populatia cu virsta peste 15 ascultau postul interzis. Securitatea monitoriza atent "starea de spirit" a tineretului strangand informatii pe linie operativa, anchetandu-i pe tineri, "avertizandu-i" pe care care "visau" sa fuga. Mai mult, Securitatea "destrama anturajele". Securitatea nu se multumea doar sa destrame anturajele, ci si "scoteau din zona", ii indeparta pe cei care isi cautau de lucru in zona de Vest, venind din alte parti ale tari, insa fiind "prinsi" in anturajele de prieteni in care ascultau Europa Libera si puneau la cale fuga din tara, isi manifestau intentiile de a fugi si astfel pentru "delictul de intentie" erau pur si simplu indepartati din zona de Vest.Intr-un raport Strict Secret intocmit la 3 august 1987, de catre Seful Securitatii Timis colonelul Sima Traian, document adresat Ministerului de Interne, Departamentul Securitatii Statutului, Directia 1, Bucuresti (ACNSAS, fond documentar, dosar 9691, vol 1, ff 93 -97), apare o lista de 17 nume de tineri, elevi, absolventi de studii superioare cu loc de munca sau fara, ori fara studii superioare dar fiind incadrati in campul muncii - toti acestia sunt fie avertizati, ori cei care fac parte dintr-un grup de prieteni le sunt "destramate anturajele". Sunt urmarite si legaturile acestora cu cetateni straini, si anume, in lista celor 17 nume, apare numele lui Zerid Petra Mariane, "cetatean german din Berlinul Occidental, adepta a curentului punk, care i-a dotat cu materiale publicitare, casete cu muzica si alte obiecte specifice curentului punk, manisfestandu-se ostil la adresa sistemulul social-politic din tara noastra, instingandu-i la nesocotirea legilor, tulburarea linistii publice, emigrare, inclusiv trecerea frauduloasa a frontierei". Pentru Zerid Petra Mariane este propusa chiar "intreruperea sederii in tara" si "includerea pe lista persoanelor indezirabile".Din grupul celor 17, in raport se arata ca au fost "scosi din zona" un grup de "13 persoane (8 cu domiciliul in judetul Dolj, 2 din judetul Caras-Severin, cate unul din judetele Cluj, Maramures si Suceava). "Profitand de necesitatea unor unitati agricole de a-si completa forta de munca pentru aceasta perioada, s-au incadrat ca muncitori sezonieri, insa in realitate acestia intentionau sa treaca fraudulos frontiera . Au fost totodata semnalate inspectoratele judetene de la locul de domiciliu", se mai arata in document. In raport, colonelul de Securitate noteaza la final faptul ca un tanar de 30 de ani, "conducator auto la Autobaza 5 Tmisoara, intentiona sa refuze inapoierea in tara. Continuam masurile informativ-operative in randul tineretului, urmand a va raporta de urmare".Raportul este urmat de un altul, intocmit in anul urmator, in 30 aprilie 1988, "pe linia problemei Tineret-Invatamant in baza informatiilor obtinute", raport din care aflam ca au fost avertizati un alt numar de 20 de tineri, elevi, absolventi de studii superioare incadrati in campul muncii, sau fara studii superioare. Toti acestia erau avertizati pentru simplu fapt ca "colportau" stirile aflate de la Europa Libera, ori "pentru comentarii necorespunzatoare la adresa orandurii noastre socialiste, influentati de emisiunile postului de radio Europa Libera pe care il asculta frecvent", ori isi manifestau intentiile, in diferite contexte, de a fugi din tara. Erau monitorizate si contactele unora dintre acestia cu cetateni straini, sau urmarite legaturile unora dintre acestia cu rude plecate legal sau ilegal din tara. Astfel, spre exemplu, "B.S., absolvent al Facultatii de Stiinte Economice, incadrat ca lacatus la Intreprinderea Electrotimis, pentru intentii de plecare ilegala din tara, solicitand ajutor in acest sens cetateanului american MGJ, misionar la Biserica evanghelica universalista, care s-a aflat pe raza de competenta, incitandu-l sa treaca frontiera in RSF Jugoslavia". Pe lista erau trecuti si elevi care erau "incredintati parintilor".Plasa se strangea in jurul oricui pentru ca din raportele de urmarire reiese faptul ca fie ca erau elevi, studenti, sau doar incadrati in campul muncii, ori fara loc de munca, fie ca locuiau in Timisoara, sau intr-o comuna din judetul Timis, tot ceea ce era declarat in privinta intentiilor de a fugi din tara sau ca ascultau Europa Libera, informatia ajungea in raportele Securitatii. Pe linia Tineret-Invatamant, in raportul citat, sunt trecute numele a patru elevi care "au fost dati in grija factorilor educationali cat si a parintilor" pentru ca intentionau sa treaca fraudulos granita. Astfel HFB, 16 ani, si DS,16 ani "elevi la liceul textil din Lugoj, care au fost depistati langa localitatea Jimbolia, avand intentia de a ajunge in Occident. DS si SE, ambii 16 ani, elevi la Liceul nr.1 din Lugoj, au fost depistati in localitatea Cruceni, judetul Timis, cu intentia de a pleca ilegal si a ajunge in Italia. VA, 16 ani, elev la Liceul Industrial Textul din Lugoj, care avea preocupari de a forma un grup din randul colegilor urmand apoi sa treaca ilegal frontiera de stat. Continuam masurile informativ-operative si vom raporta ca atare." Semneaza seful Securitatii Timis colonelul Traian Sima.In privinta elevilor care "ascultau si colportau" stirile de la Europa Libera, ori puneau la cale sa fuga din tara, Securitatea conlucra cu inspectoratele scolare, cu conducerile scolilor din care proveneau elevii cu intentia de "evaziune" (fuga peste hotare), astfel ca elevii "prinsi" erau prelucrati nu doar la Securitate, ci erau adusi si parintii, iar la scoala din care proveneau erau "prelucrati" in "sedinte" publice. In raportul securitatii, una dintre masuri este aceasta, si anume, cazurile sa fie "prelucrate prin seful Inspectoratului scolar cu factorii de conducere din scolile si liceele amintite, in vederea asigurarii unei preocupari sporite din partea cadrelor didactice, pentru educarea tineretului in spiritul normelor de etica si morala socialista".La o simpla cercetare a dosarelor si raportelor Securitatii pe linia Tineret-Invatamant frapeaza minutiozitatea sistemului de a controla pana in cele mai mici detalii modul in care gandeau tinerii in raport cu postul de radio interzis Europa Libera. Preocuparea sistemului pentru faptul ca tinerii ascultau Europa Libera, vorbeau despre ce ascultau, visau sa fuga in Occident, arata astazi, la o distanta in timp, fata hidoasa a unui sistem opresiv care a dus controlul social dincolo de limite intr-o zona distopica, orwelliana. O pagina de istorie asupra careia merita sa meditam.