Directorul Interpolului, previziuni sumbre: "Vom asista la furturi, la spargeri de depozite si la atacuri in timpul transportului vaccinurilor"

"Odata cu trimiterea vaccinurilor, criminalitatea va creste in mod dramatic", apreciaza Jurgen Stock in revista germana WirtschaftsWoche."Vom asista la furturi, la spargeri de depozite si la atacuri in timpul transportului vaccinurilor", avertizeaza directorul Interpol.Autoritatile sanitare europene urmeaza sa ia o decizie luni cu privire la autorizarea punerii pe piata a unui prim vaccin impotriva covid-19, al aliantei germane Pfizer/BioNTech.