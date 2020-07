Administratia Nationala de Metorologie avertizeaza: temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat si instabilitate atmosferica accentuata, pana miercuri dimineata

Avertizarile de instabilitate atmosferica accentuata vizeaza cea mai mare parte a tarii.Astfel, in regiunile vizate, pana la noapte (5/6 iulie), vor fi frecvente descarcari electrice, ploi torentiale, grindina si vijelii.In plus, ANM avertizeaza ca precipitatiile pot depasi, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, 20 - 25 de litri/mp, izolat 40 de litri/mp.Totodata, meteorologii ne informeaza ca, 8 iulie 2020, tara intreaga va tot avea de tras cu(frecvente descarcari electrice, ploi torentiale, grindina, vijelii si cantitati insemnate de precipitatii, de peste 20...25 l/mp, izolat 40 l/mp),(indicele temperatura-umezeala va atinge si depasi pragul critic de 80 de unitati) si, pe alocuri chiar caniculare (33...36 de grade Celsius).