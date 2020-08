Alerta meteo. 33 de judete sunt sub avertizare cod galben de ploi, vijelii si grindina

Alerta anunta in cea mai mare parte a tarii perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului vijelii si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20 -25 l/mp si pe arii restranse 40 - 60 l/mp.Sunt vizate judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Suceava, Bistrita-Nasaud, Neamt, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Dolj, Mehedinti, Gorj, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara, Botosani, Iasi, Bacau, Vaslui, Vrancea, Buzau, Teleorman si Olt.Manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala sambata pe arii restranse si in sud-estul tarii, iar duminica din nou in majoritatea regiunilor.