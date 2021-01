Alerta meteo de ninsori si vant puternic. Cat dureaza atentionarea

Fenomenele meteo sunt asteptate in Maramures, zona Muntilor Apuseni si in nordul Carpatilor Orientali.In regiunile intracarpatice temporar va ninge, in general moderat cantitativ in Maramures, precum si in zona Muntilor Apuseni si in nordul Carpatilor Orientali, unde se va depune strat nou de zapada In vestul tarii, incepand din noaptea de marti spre miercuri, treptat precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita sau ploaie si pe arii restranse se va depune polei.Vantul va prezenta intensificari la munte, cu viteze, in general, de 50...70 km/h, iar pe crestele inalte, 80...90 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada. Intensificari ale vantului vor fi si in nord-vestul teritoriului, temporar cu viteze de 40...50 km/h.In dupa-amiaza zilei de marti (19 ianuarie), vremea se va mentine deosebit de rece cu temperaturi maxime preponderent negative, iar in cursul noptii de marti spre miercuri, precum si in dimineata zilei de miercuri, pe arii restranse va mai fi ger (valori termice in jurul a - 10 grade) in Moldova, in estul Transilvaniei si in Muntenia.Atentionarea meteorologica este in vigoare pana miercuri la ora 12.00.CITESTE SI: