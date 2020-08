ANM: Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, in 15 judete

Astfel, de la ora 10:00 pana la ora 23:00, in Banat, Crisana, Maramures, nordul Olteniei si local in Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si conditii de grindina.Cantitatile de precipitatii vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Alerta vizeaza total sau partial judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Valcea, Mehedinti, Gorj, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Timis, Caras Severin si Hunedoara.Si in restul tarii vor fi manifestari de instabilitate atmosferica, in special in zonele de deal si de munte, dar nu impun emiterea de coduri meteo.In Bucuresti astazi, 16 august, ziua va fi cam innorata, cu conditii de ploaie trecatoare, slaba si 29 grade la amiaza. Vantul va sufla cel mult moderat, cu usoare intensificari (viteze la rafala de pana la 35...40 km/h).