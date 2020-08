Avertizare meteo de vreme capricioasa. Cod portocaliu si galben de furtuni in 24 de judete din tara

Astfel, ANM a emis cod portocaliu de furtuni, cu instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate, valabil in Moldova, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei si in sudul si estul Transilvaniei.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 30...40 l/mp si, pe arii restranse, 50...70 l/mp.De asemenea, in acelasi interval, ANM a emis si un cod galben de ploi , caracterizat prin instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa moderate, care vizeaza zona Maramures, local in Transilvania, Muntenia si sudul Dobrogei, precum si la munte.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.