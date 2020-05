ANM: Doua coduri galbene de furtuna valabile pana joi seara. La Bucuresti, ploua cu grindina si descarcari electrice

Sursa: ANM

Furtuni si grindina in Bucuresti

Ziare.

com

Astfel, informarea meteo a fost extinsa pana joi, 21 mai, ora 21:00."In cea mai mare parte a tarii vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si pe arii restranse vijelii si caderi de grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si pe arii restranse 30...35 l/mp", arata ANM.Totodata, au fost emise si doua avertizari de tip cod galben, prima fiind valabila incepand de azi, ora 21:00, pana miercuri, 20 mai, ora 08:00."In intervalul mentionat, in Oltenia, sudul Banatului si in vestul Carpatilor Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, vijelii, grindina si averse ce vor avea si caracter torential. Cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp", conform meteorologilor.Al doilea cod galben este valabil in intervalul 20 mai, ora 08:00 - 21 mai, ora 18:00.In perioada mentionata, in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea si in cea mai mare parte a Transilvaniei si Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, intensificari ale vantului cu viteze in general de 60...70 km/h, grindina si averse torentiale.Totodata, "in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 25...30 l/mp si local 40...60 l/mp, cu precadere in Oltenia si in zona Carpatilor Meridionali", conform ANM.Pe de alta parte, ANM a emis si o prognoza speciala pentru Bucuresti.In urmatoarele zile vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii. Temperaturile pot cobori pana la 10 grade.In intervalul marti ora 13:30 - miercuri ora 8:00, cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua parte a noptii, cand va creste probabilitatea pentru descarcari electrice, averse, posibil moderate, si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura minima va fi de 16...17 grade.De miercuri dimineata pana joi la ora 21:00 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si averse ce vor avea si caracter torential.In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi, in medie, 10...15 l/mp si izolat 25 l/mp.Vor fi conditii de grindina.Temperatura maxima, mai coborata fata de zilele precedente, se va situa in jurul valorii de 21 de grade pe parcursul zilei de joi, iar vineri va fi de 16...17 grade.Minima termica va fi de 10...13 grade.