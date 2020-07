ANM: Doua zile de canicula si disconfort termic accentuat, in Bucuresti si 21 de judete

Miercuri si joi (29, 30 iulie, 2020), in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei si local in Moldova, temperaturile maxime vor depasi frecvent 35 de grade Celsius, pe arii restranse chiar 37 - 38 de grade Celsius -valori masurate la umbra, in adaposturile meteorologice.Si disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) depasind pragul critic de 80 de unitati, ceea ce va face caldura si mai greu de suportatIn plus, noptile vor fi tropicale, minimele nu vor cobori sub 20 de grade Celsius.Avertizarea cod galben emisa de ANM vizeaza Bucurestius si judetele Arges, Bacau, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Gorj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Valcea, Vrancea si Vaslui.