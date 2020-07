Atentionare de ceata pentru judetele Gorj si Dolj

Potrivit ANM, in intervalul 7:30 - 9:00, in judetul Gorj (localitatile Targu Jiu, Rovinari, Turceni, Balteni, Balesti, Plopsoru, Tantareni, Ticleni, Dragutesti, Turburea, Aninoasa, Farcasesti, Negomir, Danesti, Borascu, Urdari, Stanesti, Branesti, Dragotesti, Telesti, Ionesti, Calnic), precum si in judetul Dolj (Craiova, Filiasi, Podari, Bradesti, Simnicu de Sus, Isalnita, Breasta, Goiesti, Malu Mare, Robanesti, Cotofenii din Dos, Scaesti, Almaj, Mischii, Ghercesti, Cotofenii din Fata, Carcea), se va semnala ceata care va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore.