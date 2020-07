Avertizare de Cod galben de canicula si instabilitate atmosferica pana vineri noapte, in toate regiunile tarii

Pe parcursul zilei de joi, 30 iulie, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei, precum si in centrul si sudul Moldovei, va fi canicula, temperaturile maxime vor depasi frecvent 35 de grade, iar pe arii restranse se vor situa peste 37 - 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar noaptea de joi spre vineri (30/31 iulie) va fi una tropicala, cu temperaturi care, in general, nu vor cobori sub 20 de grade.Judetele aflate sub prima avertizare Cod galben sunt Arges, Bacau, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Gorj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Valcea, Vrancea, Vaslui si Municipiul Bucuresti.A doua avertizare Cod galben va fi de instabilitate atmosferica si va fi valabila in intervalul 30 iulie, ora 12:00 - 31 iulie, ora 2:00, cand, la munte, in nordul, nord-estul si local in centrul tarii vor fi intervale cu intensificari ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si, izolat, grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si, pe arii restranse, 30 - 50 l/mp.Judetele vizate de aceasta avertizare sunt: Alba, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Iasi, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Valcea, Vrancea si Vaslui.De asemenea, pe durata zilei de vineri, 31 iulie, va fi in vigoare un al treilea Cod galben, de data aceasta de canicula si disconfort termic in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei si Dobrogei. In aceste zone temperaturile maxime vor fi de 35 - 37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar noaptea de vineri spre sambata (31 iulie/1 august) va fi tropicala, cu temperaturi care, in general, nu vor cobori sub 20 de grade.Meteorologii precizeaza ca disconfortul termic se va mentine ridicat si in Banat si sudul Moldovei, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa in jurul pragului critic de 80 de unitati.Lista zonelor afectate de Codul galben cuprinde judetele Arges, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Valcea, precum si Municipiul Bucuresti.Pe de alta parte, in perioada 31 iulie, ora 12:00 - 1 august, ora 2:00, va intra in vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferica, valabila in sud-vestul, sudul, estul tarii si local in centru,ce se va manifesta prin intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si, izolat, grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe suprafete mici 40 - 50 l/mp.