Avertizare meteo. Cod galben de ceata in sapte judete

Codul galben este valabil pentru localitati din Covasna, Sibiu, Brasov, Harghita si Suceava pana la ora 10.00.Potrivit ANM, pana la ora 9.00 sunt sub Cod galben de ceata si cateva localitati din judetul Caras-Severin si Cluj.In zonele aflate sub atentionare, ceata scade vizibilitatea sub 200 de metri.