Avertizare meteorologica. Cod Galben de canicula in jumatatea sudica a tarii

"In cursul zilei de vineri (31 iulie), in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei si Dobrogei va fi canicula, iar temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar noaptea de vineri spre sambata (31 iulie/01 august) va fi tropicala, cu temperaturi care, in general, nu vor cobori sub 20 de grade.Disconfortul termic se va mentine ridicat si in Banat si sudul Moldovei, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa in jurul pragului critic de 80 de unitati", precizeaza ANM in informarea pentru azi.