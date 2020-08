Avertizari de vreme instabila in 24 de judete, pana la miezul noptii. In Bucuresti va fi canicula

Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 12:00 - 23:00, in toate zonele de munte, precum si in Transilvania si sudul Banatului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 40 - 50 l/mp.Judetele vizate de noua avertizare Cod galben sunt Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Bihor si Arad.ANM precizeaza ca manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala si in zonele deluroase din sudul si estul tarii, precum si in regiunile vestice, sud-vestice si nordice.Pe de alta parte, in Bucuresti, vremea va fi calduroasa, posibil caniculara dupa-amiaza, cand indicele temperatura-umezeala (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil, cu unele innorari, dar conditiile de ploaie vor fi reduse, iar vantul va sufla slab si moderat, cu viteze de pana la 25 - 30 km/h. Temperatura maxima va fi de 34 - 35 de grade Celsius.