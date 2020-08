Canicula pentru weekend si luni. Cod galben anuntat de meteorologi in urmatoarele 3 zile

Sambata, cand vor fi prognozate 37 de grade, la nivelul asfaltului este posibil sa vedem peste 60 de grade, iar in aer, temperatura resimtita va fi de peste 40 de grade."In intervalul 29, 30, 31 august, in zonele de campie si de podis disconfortul termic va fi accentuat si local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor atinge 33...36 de grade si in jur de 37 de grade in regiunile sudice", a anuntat ANM."In zonele de podis vor fi temperaturi masurate la umbra, foarte ridicate. Cam cu 7-8 grade mai ridicate decat cele normale in aceasta perioada. Disconfortul termic va fi accentuat, mai ales in zonele de campie", a precizat si Oana Paduraru, meteorolog ANM.