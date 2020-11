Ceata densa in jumatate de tara. Avertismentul emis de meteorologi

Astfel, pana la ora 10:00, in municipiul Bucuresti si in judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Gorj, Olt, Valcea si Harghita se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In unele zone, izolat, va cadea si chiciura.Fenomene similare vor fi si in judetele Galati, Vrancea (zona joasa), Iasi si Vaslui.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.