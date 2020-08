Cod galben de averse, grindina si vijelii in judetele Cluj, Sibiu si Suceava

Astfel, pana la ora 18,10 in zone din judetul Cluj se vor semnala ploi cu caracter de aversa care vor depasi local 25 l/mp, descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, intensificari de scurta durata ale vantului.De asemenea, pana la ora 18,30, in zona de munte a judetului Sibiu se vor semnala averse ce vor cumula local 25-30 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de mici dimensiuni.Potrivit ANM, pana la ora 18,30, in zone din judetul Suceava se vor semnala averse ce vor cumula 25....30 l/mp, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului, descarcari electrice.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.