Cod galben de averse in judetele Cluj si Bistrita-Nasaud. Atentionare de vant puternic in judetele Galati, Braila, Vaslui, Ialomita, Vrancea si Buzau

Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:15, in judetele Cluj (localitatile: Turda, Campia Turzii, Apahida, Viisoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Mociu, Calarasi, Camarasu, Caianu, Catina, Taga, Suatu, Sanmartin, Geaca, Sandulesti, Tureni, Palatca, Aiton, Buza, Ploscos) si Bistrita-Nasaud (localitatile: Bistrita, Tiha Bargaului, Teaca, Lechinta, Bistrita Bargaului, Livezile, Chiochis, Sieu-Magherus, Sieu, Matei, Sieut, Budacu de Jos, Mariselu, Dumitrita, Galatii Bistritei, Cetate, Urmenis, Budesti, Monor, Sanmihaiu de Campie, Milas, Micestii de Campie, Silivasu de Campie), se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse care vor cumula 20 - 25 l/mp si intensificari de scurta durata ale vantului.Pana la ora 13:00, in judetele Galati, Braila, Vaslui, Ialomita si in zonele joase ale judetelor Vrancea si Buzau, se vor semnala intensificari locale ale vantului cu viteze la rafala de 55 - 65 km/h.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maxim 6 ore.