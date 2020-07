Cod galben de canicula in 14 judete si Bucuresti

Conform prognozei de specialitate, primul Cod galben va intra in vigoare luni, in intervalul orar 12:00 - 19:00, in Capitala, precum si in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman si Vrancea.In aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat in Dobrogea, local in Muntenia, sudul Moldovei si al Olteniei, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati si se vor inregistra temperaturi maxime de pana la 33 - 37 de grade Celsius.Totodata, marti, intre orele 12:00 - 21:00, va fi valabila o alta avertizare Cod galben de vreme instabila in zone din judetele Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea, Valcea si Vrancea.Astfel, in perioada mentionata, local in zonele montane, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, nord-vestul Munteniei si Dobrogea continentala vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 l/mp si, izolat, 40 - 50 l/mp.ANM a emis, de asemenea, un alt Cod galben de vreme instabila, ce va intra in vigoare marti, la ora 3:00, si va expira in aceeasi zi, la ora 12:00. Judetele afectate vor fi: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Iasi, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea.Pe durata acestei avertizari, in zone din Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, jumatatea de nord a Moldovei si vestul Olteniei, precum si in zonele montane, gradul de instabilitate atmosferica se va accentua treptat si se vor semnala intensificari puternice ale vantului, cu rafale de peste 60 - 80 km/h, averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si, pe arii restranse, 50 l/mp.Meteorologii precizeaza ca manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor fi si in restul teritoriului in a doua parte a zilei de marti (7 iulie). In regiunile sud-estice, local disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi pragul critic de 80 de unitati.