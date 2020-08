Cod galben de canicula in 20 de judete din sud-estul tarii

Judetele vizate sunt: municipiul Bucuresti, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Olt si Dolj.Pe arii extinse in regiunile sudice si estice vremea va fi caniculara, se vor inregistra temperaturi maxime de 35 si 38 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depasi pragul critic de 80 de unitati.In jumatatea de sud a tarii, local si temporar, vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala in jurul a 55 km/h.In Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Munteniei si local in Oltenia noptile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce nu vor cobori sub 20 de grade.