Cod galben de canicula in judete din sud-estul tarii. De joi, ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, in mai multe regiuni

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic, pentru judetele Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, partial Tulcea si Constanta si pentru municipiul Bucuresti.Astfel, miercuri dupa-amiaza, in regiunile sud-estice disconfortul termic va fi accentuat si local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depasi usor pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor fi de 33...36 de grade.Joi, in regiunile sud-estice, dupa-amiaza, disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restranse indicele temperatura-umezeala (ITU) va mai atinge pragul critic de 80 de unitati.Totodata, ANM a transmis o informare meteorologica, valabila de joi, de la ora 12.00, pana vineri, la ora 21.00."Din a doua parte a zilei de joi (03 septembrie) in sud-vest, centru, nord-est si la munte, iar in noaptea de joi spre vineri (03/ 04 septembrie) si pe parcursul zilei de vineri (04 septembrie), indeosebi in jumatatea de est a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina", a detaliat ANM.