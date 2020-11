Cod galben de ceata densa in aproape toata tara, inclusiv in Capitala, luni dimineata

Astfel, pana la ora 11:00, in localitati sau zone din judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita si Sibiu, iar pana la ora 10:00, in Constanta, Tulcea, Suceava, Galati, Botosani, Iasi si Vaslui se va semnala, local, ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.De asemenea, ceata va persista, pana la ora 9:00, in Bucuresti si in zone din judetele Maramures, Cluj, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Gorj, Olt, Valcea, Dolj, Mehedinti, Braila, Ialomita, Arges, Prahova, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Dambovita si Teleorman. Izolat, in unele zone, va aparea si burnita.Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, se afla sub avertizare de ceata si vizibilitate redusa localitati din judetele Arad, Bihor si Timis.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.