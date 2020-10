Cod galben de ceata in 13 judete

Potrivit meteorologilor, in mai multe localitati din judetele Olt, Mehedinti, Dolj, Alba, Brasov, Mures, Sibiu, Caras-Severin, Arad, Hunedoara, Cluj, Teleorman si Harghita ceata va determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.