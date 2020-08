Cod galben de ceata in sase judete. Vizibilitatea este redusa in unele locuri sub 200 de metri

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Buzau si Calarasi este cod galben de ceata."Se va semnala: local ceata care reduce vizibilitatea sub 200 m", au transmis meteorologii.Avertizarea este valabila pana la ora 8.00.De asemenea, este valabila in continuare atentionarea meteo de canicula si disconfort termic care afecteaza 36 de judete, inclusiv cele unde este ceata duminica dimineata.Pana luni seara, in zonele de campie si de podis disconfortul termic va fi accentuat si local va fi canicula.Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor atinge 33...36 de grade si in jur de 37 de grade in regiunile sudice.