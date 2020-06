Cod galben de furtuni pentru mai multe judete din tara. Cum va fi vremea in Bucuresti

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Bucuresti

Ziare.

com

Aceasta intra in vigoare la ora 12:00 si expira la ora 22:00.ANM anunta ca in Maramures, Crisana si local in Transilvania precum si in zona Carpatilor Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, cantitati de apa ce vor depasi 25...35 l/mp, descarcari electrice, vijelii si grindina.Astfel de fenomene se vor semnala pe arii restranse si in restul teritoriului.Vremea se va incalzi joi fata de miercuri, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta data, adica 25-26 de grade.Cerul va fi variabil, cu unele innorari indeosebi spre seara, dar conditiile pentru ploaie de scurta durata vor fi reduse. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare dupa-amiaza si seara, cand la rafala se vor inregistra viteze de pana la 40 km/h.A.G.