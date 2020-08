Cod galben de instabilitate atmosferica, in cinci judete din vestul tarii

Judetele vizate de noua atentionare cod galben sunt: Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor si Hunedoara.Avertizarea intra in vigoare astazi (miercuri, 5 august) si este valabila pana la noapte.Incepand din aceasta dupa-amiaza si pana dupa miezul noptii (5/6 august), in Banat, Crisana si local in zona Carpatilor Occidentali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si vijelii. Izolat va cadea grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp.ANM precizeaza, deasemenea, ca manifestari de instabilitate atmosferica se pot semnala si in nord-vestul tarii.