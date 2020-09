Cod galben de inundatii pe rauri din 26 de judete pana duminica dimineata

Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Codul se instituie in intervalul 26 septembrie, ora 13:00 - 27 septembrie, ora 10:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur (judetele: Maramures si Satu Mare), Somesul Mare - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Cluj si Bihor), Somes - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Dej (judetele: Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Crisul Negru - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Bihor si Arad), Crisul Alb - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Hunedoara si Arad), Mures - bazin amonte S.H. Stanceni si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Stanceni amonte confluenta Aries (judetele: Harghita, Mures si Bistrita Nasaud), Aries - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Alba si Cluj), Tarnava Mare - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sighisoara (judetele: Mures, Sibiu si Alba), Mures - afluentii aferenti sectorului aval confluenta Tarnave (judetele: Alba, Sibiu, Hunedoara si Arad), Timis - bazin superior amonte S.H. Lugoj, Nera - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Caras Severin si Timis), Cerna - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Gorj si Caras Severin), Jiu - bazin superior amonte S.H. Sadu si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Racari (judetele: Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj), Olt - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Feldioara - amonte Ac. Draganesti (judetele: Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Arges si Olt), Arges - bazin superior, Dambovita - bazin superior (judetele: Arges si Dambovita), Suceava - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Suceava), Moldova - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava si Neamt), Bistrita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava, Neamt, Harghita si Bacau).Atentionarea Hidrologica vizeaza in principal fenomenele de scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, care se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in intervalul 26 septembrie, ora 18:00 - 27 septembrie, ora 03:00, pe unele rauri mici din judetele Maramures, Bistrita Nasaud, Caras-Severin, Hunedoara, Gorj, Sibiu, Valcea si Arges.