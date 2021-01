Cod galben de ninsori in 22 de judete. Cum va fi vremea in Bucuresti

ANM a emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila in intervalul 11 ianuarie ora 06:00 - 13 ianuarie ora 10:00.Luni, pana la ora 14:00, vremea va fi inchisa si temporar se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se va mai depune un strat nou de zapada in medie de 3 - 7 cm. Astfel la finalul intervalului este estimata o grosime a stratului de zapada, in general, de 8 - 15 cm. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari ce vor atinge la rafala viteze de 35 - 45 km/h. Temperatura maxima se va situa in jur de 1 grad, transmite Digi24 In intervalul 11 ianuarie ora 14:00 - 13 ianuarie ora 10:00, vor fi nori si temporar va mai ninge, dar vor fi si intervale cu lapovita si ploaie si conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat (rafale de 30 - 40 km/h). Vor fi maxime in jur de 1 grad si minime de -2 - 0 grade, relateaza Digi 24. In intervalul 10.01.2021, ora 17:00, - 11.01.2021, ora 5:30, dupa o noapte de cod galben de ninsori, angajatii CNAIR au actionat pe intreaga retea de drumuri nationale si autostrazi cu 1131 utilaje si au imprastiat aproximativ 7182 tone material antiderapant, a anuntat compania.CNAIR a transmis soferilor sa adapteze viteza la conditiile din trafic , sa nu porneasca la drum decat daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.CITESTE SI: