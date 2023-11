Cod galben de ploi in Bucuresti si in patru judete, vant puternic in sudul tarii

Capitala se afla sub cod galben de ploaie, marti dupa-amiaza, in timp ce meteorologii au emis si un cod galben de ploaie si de vant valabil in patru judete de langa Bucuresti, inclusiv Ilfov.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, intre orele 13:00 si 15:00, in municipiul Bucuresti si imprejurimi, se va semnala o intensitate mai mare a averselor de ploaie, astfel ca se vor cumula cantitati de peste 20 l/mp.

De asemenea, intre orele 12:45 si 16:00, local in judetele Teleorman si Giurgiu, local in jumatatea de vest a judetului Calarasi, precum si local in sudul judetului Ilfov se vor semnala averse de ploaie care vor cumula 30-40 l/mp, dar si intensificari ale vantului cu viteze in jurul a 50 km/h.

In plus, meteorologii au emis si o avertizare cod galben de intensificari ale vantului ce vor atinge local 60-70 km/h, valabila pentru judetele Mehedinti, Dolj si Olt, intre orele 11.15 si 17.15.

La ora 13.00, ploua sau cerul era innorat in cea mai mare parte a tarii, iar temperaturile erau cuprinse intre 9 grade, la Oravita, si doar 17 grade Celsius, pe litoral. La Bucuresti se inregistrau 12 grade.

Cod galben de ploi si temperaturi scazute

De asemenea, o atentionare meteorologica pentru toata tara este valabila in intervalul marti, ora 9.00 - miercuri, ora 6.00, cand se vor semnala ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si racire accentuata.

Astfel, marti si in noaptea de marti spre miercuri, va ploua pe arii extinse in sud-estul tarii si in zona montana. Cantitatile de apa vor depasi local 20-25 l/mp si izolat 30-40 l/mp.

Vantul se va intensifica mai ales in regiunile extracarpatice si la munte, unde vor fi rafale de 60-70 km/h, iar temperatura aerului va scadea accentuat in toate regiunile. In zona montana inalta, izolat si trecator, precipitatiile vor fi mixte, mai transmite ANM.

F.N.