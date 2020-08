Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, de vineri seara, in zece judete din vestul tarii

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila de vineri, de la ora 18.00, pana sambata, la ora 10.00, in judetele Bihor, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Timis, Arad, precum si in nordul judetelor Gorj si Mehedinti."In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, vestul Transilvaniei, precum si in nord-vestul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp", arata ANM.De asemenea, manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala pe arii restranse si in restul tarii.Un alt Cod galben va fi in vigoare de sambata, de la ora 10.00, pana duminica, la aceeasi ora, in majoritatea regiunilor tarii."In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp", spun meteorologii, mentionand ca manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala, sambata, pe arii restranse si in sud-estul tarii, iar duminica, din nou, in majoritatea regiunilor.