Cod galben de polei, duminica si luni, in Moldova. Soferii sunt sfatuiti sa conduca prudent

"In aceasta regiune, temporar, vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie si burnita, iar pe arii extinse se va semnala polei, la inceput in sudul regiunii, apoi mai ales in nord si centru", arata un comunicat de presa al CNAIR. Compania face apel la conducatorii auto sa circule cu atentie si prudenta, sa adapteze viteza la conditiile din trafic , sa aiba autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.Sursa citata precizeaza ca toate directiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate si vor interveni unde este cazul pentru ca traficul rutier sa se desfasoare in conditii de siguranta.