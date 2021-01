Cod galben de vant in judetele Caras-Severin si Sibiu, pana la ora 20.00. In judetul Harghita este cod galben de ceata

Potrivit meteorologilor, este cod galben de vant puternic in judetul Caras-Severin, in localitatile Moldova Noua, Oravita, Pojejena, Berzasca, Sichevita, Racasdia, Gradinari, Sasca Montana, Dalboset, Coronini, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana, Garnic, Sopotu Nou, Varadia, Socol, Berliste, Carbunari, Naidas, Vrani si Ciuchici.De asemenea, este cod galben in judetul Sibiu, in localitatile Avrig, Talmaciu, Selimbar, Rosia, Racovita, Turnu Rosu si Boita.In cele doua judete se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55-65 km/h. Avertizarile sunt valabile pana la ora 20.00.De asemenea, este cod galben de ceata, in judetul Harghita, in localitatile Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc si Racu.Aici se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 50 m. Si aceasta avertizare este valabila pana la ora 20.00.CITESTE SI: Preot arestat dupa ce a molestat 53 de copii. Filmarile pornografice cu acestia au ajuns pe internet