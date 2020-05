Cod galben de vijelii si ploi pentru mai multe judete. Cum va fi vremea in Capitala

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

In intervalul mentionat, la inceput in nord-vestul si centrul tarii, iar spre seara si noaptea si in jumatatea nordica a Moldovei, instabilitatea atmosferica se va accentua si se va manifesta prin frecvente descarcari electrice si intensificari ale vantului cu rafale de peste 60...70 km/h.De asemenea, in zona inalta de munte vantul va avea peste 80...90 km/h si vor fi caderi de grindina si averse ce pot avea si caracter torential. Punctiform cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp.Astfel de fenomene se vor semnala si in restul teritoriului, dar pe arii mai restranse si in intervale de timp mai scurte.Vineri, in Bucuresti, cerul va deveni variabil. Vantul va sufla in general moderat, cu rafale de 40...50 km/h. Temperatura aerului va atinge dupa-amiaza 24...25 de grade, iar noaptea temperatura va scadea la 17 grade.A.G.