Vremea se strica radical. Ninsori, ploi si temperaturi foarte scazute, incepand de luni, in mai multe regiuni ale tarii

Conform meteorologilor, fenomenele si zonele vizate sunt: ninsori si strat consistent de zapada la munte si in Transilvania; viscol la altitudini de peste 1500 m; ploi si ninsori abundente in Moldova; local ploi insemnate cantitativ in Oltenia, Muntenia si Dobrogea.In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in toate regiunile, local insemnate cantitativ in sud, est, centru si la munte. Se vor acumula cantitati de apa de peste 25...30 l/mp si, pe arii restranse, 40...60 l/mp.Vor fi ploi (mai ales averse cu descarcari electrice, luni dupa-amiaza, in sud-est), ce se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare, luni spre marti (15/16 martie), in toata zona de munte si in Transilvania, unde stratul de zapada nou depus va fi consistent.In Moldova, la inceput vor fi ploi abundente, iar incepand de marti (16 martie) vor predomina ninsorile, insemnate cantitativ indeosebi in zona deluroasa. La munte, la peste 1500 m, vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55...75 km/h, iar incepand de marti (16 martie), in special in Carpatii Meridionali, rafalele vor depasi 80...90 km/h, viscolind ninsoarea.Meteorologii precizeaza ca intensificari ale vantului se vor semnala, local si temporar si in Transilvania si Moldova, dar la intensitati mai reduse.