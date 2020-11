Cod galben de vreme rea emis de meteorologi. Vor fi ninsori si se va depune strat de zapada

Zapada in Bucuresti

Vor fi ninsori moderate cantitativ si se va depune treptat strat de zapada in sudul si estul Munteniei si in cea mai mare parte a Dobrogei.Cantitatile de precipitatii vor depasi, pe arii restranse 15-20 l/mp. Spre seara, aria ninsorilor se va restrange catre Dobrogea, unde temporar vantul va avea unele intensificari, cu viteze de 40-45 km/h, pe alocuri viscolind ninsoarea.In acelasi interval, luni, 30 noiembrie, de la ora 5:00 la ora 20:00, vremea va fi inchisa si rece si la Bucuresti. La sfarsitul noptii de duminica spre luni si in prima parte a zilei de luni, temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se va depune strat de zapada, care va masura in medie 3...5 cm si izolat posibil peste 5 cm. Vantul va sufla in general slab.Temperatura maxima, pe parcursul zilei de luni, va fi de 0-1 grad.